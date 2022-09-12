“终于定了！”今年5月，收到交通银行的签约短信和邮件，西安电子科技大学应届本科毕业生刘欣长吁了一口气。在竞争激烈的春招中脱颖而出，她很满意，也很庆幸：“多亏学校提供专属的网络面试间，让我顺利找到了工作。”

刘欣告诉记者，受新冠肺炎疫情影响，在她求职的过程中，大部分公司的笔试和面试都切换成了“线上模式”。然而，作为住校生，去哪儿面试，却成了困扰刘欣和同学们的一大难题。

“一开始，我试过在宿舍进行在线面试。但实际情况是，房间里光线比较昏暗，宿舍环境有点乱，会影响考官的第一印象；也去过教学楼，但没能找到空教室，只能坐在楼梯上，身旁人来人往，整场面试都‘胆战心惊’。”刘欣说。

就在刘欣为接下来的面试苦恼时，她在学校就业指导服务中心的公众号上，看到了一条关于学校新增“网络面试间”的推送。原来，学校为了解决同学们“在线面试”的场地难题，把一部分位于宿舍区的学生活动室、多功能教室等，开辟成了学生专属的“网络面试间”，每位同学都可以通过学校官网或者微信自助预约使用。按照指引，刘欣很快在手机上成功预约了几天后的网络面试间。

面试当天，刘欣准时来到网络面试间。整洁明亮的环境，三脚架、补光灯、投屏电视等硬件设备一应俱全，高速畅通的网络，让她十分惊喜。房门口上贴着使用时间提示卡，屋内留言区有同学们写下的加油便笺，更让刘欣感到暖心。“在这里，我觉得很放松，不用担心网速和环境，也不用担心有人突然闯入，注意力可以全部集中在面试上。”回忆起这场面试，刘欣表示一切都很顺利，最终成功入职。

在西安电子科技大学，像刘欣一样，受益于网络面试间的同学还有很多。据了解，为了解决学生在线面试时遇到的难题，学校从去年9月就开设了网络面试间。“在秋季和春季的黄金招聘时期，面试间几乎在每个时间段都是满场。经历两次新增改造，网络面试间数量也从6间增加到了15间。同学们热情很高，最多的时候，每天40余人次预约。截至今年7月初，网络面试间预约总计将近2300人次。”西安电子科技大学就业指导服务中心负责人张博表示。

为了提升毕业生面试表现，学校还开展了一系列就业“云服务”。针对找工作和面试中的常见问题，学校提供了六大门类、100余课时的就业指导慕课，并开通了一对一的在线就业指导服务。此外，学校开通了“树洞邮箱”，为在学业、就业等方面有巨大压力的毕业生提供法律及心理咨询。

“学校高度重视毕业生就业工作。在未来的工作中，学校将充分发挥行业优势，紧跟形势，紧贴需求，为毕业生提供‘不断线’和优质便捷的就业服务，为国家重要领域、重点地区、重大工程、重大项目持续输送高质量人才，为毕业生到祖国最需要的地方建功立业搭建桥梁纽带。”西安电子科技大学党委副书记、副校长任小龙表示。（记者 唐芊尔）

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