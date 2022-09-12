本报记者 杨文明

刘志诚（右）在村子里创作。（无人机照片）

新华社记者 江文耀摄

刘志诚（左二）与村民在墙绘前合影。

刘志诚（右）与村民在墙绘前合影。

（除注明拍摄者之外，其余均为受访者供图）

刘志诚的墙绘与自然很好地融合。

跟“刘小备”的采访，是在3D墙绘“水族馆”前开始的。“水族馆”绘在村子一个网红餐饮院落的水塘上方，“刘小备”麻利地顺着脚架爬出水塘，坐在树下接受记者的采访。同伴圆圆继续脚踩在水里绘制下方的水草，为了防晒，只露出两只眼睛；恺恺则时不时拍摄绘制过程——等画作完成，他还要剪成视频上传到互联网。

“刘小备”，本名刘志诚，是位“95后”墙绘师。一年多以前，他返回家乡云南省丽江市永胜县程海镇兴义村，计划用两年时间绘制100幅墙绘，实现用墙绘改变村庄的梦想。如今，两人画、两人拍，再加一个运营，刘志诚和同伴的线下墙绘画已达30多幅，线上视频阅读量超过了几千万。

用梦想改变村庄

走进兴义村，一幅幅精美墙绘尽收眼底，有惟妙惟肖的动物、天真可爱的卡通动漫、古色古香的山水风光等等。这些都出自刘志诚及其同伴的笔下。

“啥时候来我家画？”带着记者穿行村中，刘志诚时不时被村民喊住。回乡一年多来，从一开始的不被理解、漠视到如今成为最受欢迎的人，刘志诚以一幅幅作品，逐渐赢得村民的信任与认可，也受到村子之外越来越多人的关注和喜爱。

刘志诚的成长经历颇为励志。他曾经为了学画退学，游历了许多地方后，已经小有名气的他选择回归家乡，为村里的墙面做公益绘画改造。

“乡村也需要色彩、需要艺术，以前就是没有太多人去做尝试。”刘志诚说，“家乡的每一面墙，可能都是我小时候爬树、捉鱼路过的地方。想到能在这里画画，我就充满动力。”

回村的第一幅画，刘志诚选在自家老宅的院墙。墙皮脱落严重，他索性创作了一个正在绘制墙绘的孩子，半面墙绘成为他用梦想改变村庄的开始。

然而，在自己家的墙上画容易，在其它地方画可就难了。起初为了找墙，刘志诚没少碰壁。大多数村民没听过墙绘，选择了漠视。有几位老人甚至直言不讳地批评。为了让村民理解墙绘这件事，刘志诚花了不少功夫。例如画之前先跟村里的干部沟通想法，征求户主同意，画完了还要拉户主来一起合影，既是留念，也是看户主反馈。

“随着墙绘越来越多，特别是像嫦娥奔月、鹊桥相会这样传统题材墙绘多起来，村里人慢慢接受了墙绘的存在。”刘志诚说。作为在这个村子土生土长的一份子，他了解村民的想法，也深谙和大家打成一片的“诀窍”，那就是“能干就干，不能干就先绕开”。只有村民喜欢，墙绘才会慢慢有更多的空间。

灵感来源于生活和自然

兴义村里有一条通往程海湖的干道，如今这里的墙绘已经串成了串。

一只脑袋探出来准备抓老鼠的可爱大猫咪画在房门上，拐角是调皮的老鼠，开合之间就是一场猫抓老鼠的小游戏；一只长颈鹿仰头“吃”旁边树上的叶子，细看才发现，它吃的叶子不是画上的，而是门前真实的树的树叶……刘志诚画画的灵感很多来源于生活和自然。

“我尽量让我的墙绘既呈现我自己的想法，又能让大多数村民接受。” 刘志诚说。经过不断探索，他发现画画其实是一个与村民共同创作的过程。比如村里的一幅“七夕”图，主题是牛郎织女鹊桥相会，就是一位村民坚持要画的，因为墙背后就是他家的牛圈。

“创作不比临摹，要让墙绘跟周围环境融合。”村里的老人对“熊猫”情有独钟，刘志诚就画了几幅。其中一幅，墙前的一棵小树正好挡住画，村民看完就准备砍树。刘小备赶紧拉住，在树后画了一棵更大的树，使现实的树自然融入了墙绘。

在村子里，刘志诚最在乎的群体是孩子。今年“六一”国际儿童节，刘小备走进兴义村美莲幼儿园，和孩子们一起把他们喜欢的孙悟空、哪吒等卡通形象画上了墙。所有的墙绘中，他最得意的是“战疫”和“青衣”，因为它们最受孩子们欢迎。

“有孩子看了我的墙绘想学画画，让我觉得自己做了一件特别对的事，我会认真倾听和鼓励他们，希望通过画画，给村里的孩子种下一颗艺术和梦想的种子。” 刘志诚说。

反哺美丽乡村的未来

刘志诚创作墙绘过程的视频上传网络后，获得千万网友的关注点赞，被网友们亲切称呼为“现代版神笔马良”。兴义村因为墙绘也吸引了外界众多目光，甚至火到了海外，很多人慕名前来打卡。曾经无人问津的小村庄，走上了乡村旅游的新路。

“前有三川镇万亩荷塘，后有程海湿地，兴义村正好在两处景点的路上。这条路上的原创墙绘，应该是条吸引人的徒步线路。”刘志诚说。在他看来，兴义村是具备发展旅游的条件的，但同时他也意识到，自己发布的两三个视频火了，不代表兴义村的旅游就火了。

“我想先花两年时间画100幅作品，这样才值得外地网友来兴义村跑一趟。” 刘志诚说。

简单的墙绘要花三五天，复杂的要七至十天，平均一周一幅，一年也就是50来幅。墙绘不易，铁架晒得手握上去滚烫；眼睛被太阳刺得睁不开，眼药水不离身。回乡一年，视频弹幕里有网友说“刘小备黑了不少”，但刘志诚乐在其中，他把这两年当作自己实现理想的一个过程，“每当我把笔放下，眺望四周时，远处的湖泊、草木都尽收眼帘，感到特别满足”。

刘志诚在短视频中不仅记录了墙绘的创作过程，还展现了与墙绘有关的乡土风貌、人文风情。“短视频平台的出现，让墙绘创作不再小众，反而可以吸引大众。通过拍摄绘画作品，融合乡村生活的真实场景，能够让更多人看到艺术背后的生活。”刘志诚说。

成为“网红”的刘志诚，并没有骄傲浮躁，反而更加谦卑和感恩。他说是时代给了他机遇，是乡村这片阔土给了他舞台。随着互联网的快速发展和乡村振兴战略的不断推进，与刘志诚一样，利用短视频、直播等新技术、新手段打开乡村建设新通道的年轻人也越来越多。在乡村这块巨幅的“画布”上，他们正以自己的“画笔”不断描绘美好，为乡村添彩增色，反哺美丽乡村的未来。

(责编：孙竞、郝孟佳)