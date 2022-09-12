本报记者 花 放

“同样的感受给了我们同样的渴望，同样的欢乐给了我们同一首歌”……为庆祝中德建交50周年，“中德青少年云合唱音乐会”10日在德国北威州埃森市音乐厅举行。

本次音乐会由德国伯乐中文合唱团主办。合唱团成立于2014年，由德国中学生组成，曾多次参加中德文化交流活动。合唱团这次和远在成都的中国青少年视频连线，为德国观众带来一场音乐盛会。《同一首歌》《茉莉花》《乘着歌声的翅膀》《友谊地久天长》……一首首中外经典歌曲的优美旋律，在音乐厅久久回荡。伯乐中文合唱团的50位新老成员的精彩演出，让现场观众真切感受到中国音乐的东方之韵。

活动期间还举行了“中文音乐教室”“新华伯乐中德音乐文化交流基地”揭牌仪式。合唱团协会主席米尔曼在介绍相关情况时表示，伯乐中文合唱团多次与中国朋友合作，举行了很多精彩演出，促进了双方友谊，从中获得了不少音乐创作的灵感。“合唱团通过音乐建立桥梁，帮助德国青少年更好地了解中国音乐文化的魅力，加深了两国年轻人相知相交，也增进了德中友好往来。”米尔曼希望，随着合唱团的发展，有更多的德国青少年加入到促进德中人民友好交往的队伍中来。

中国驻德国大使吴恳致辞时表示，音乐是跨越国界的语言，歌唱是彰显情怀的沟通，在赓续深化各国人民友谊互信的事业中发挥着重要作用。中德教育合作与交流是中德全方位战略伙伴关系的重要组成部分，音乐会举办之际适逢中国的教师节、中秋节，伯乐中文合唱团的团员们用云合唱的形式与成都青少年共庆中德两国建交50年，具有特别的意义。

合唱团成员本·哈嫩贝格向观众分享了学习中文的经历。他很喜欢中文成语“天道酬勤”，并以此激励自己，期待有机会去中国交流学习，“希望合唱团未来继续为德中友好演唱，将快乐分享给大家”。

“感谢这些可爱的德国年轻人，他们为中德人文交流注入了新活力，也希望他们继续学好中文，更多地了解中国，将来成为促进中德两国人民友谊的使者。”合唱团团长张云刚表示。

（本报德国埃森9月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年09月12日 03 版）

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