人民网北京9月11日电 （记者孙竞）9月8日下午，在第38个教师节即将到来之际，清华大学以线上线下相结合的方式举行主题为“迎接党的二十大、培根铸魂育新人”的2022年教师节庆祝大会，表彰在教书育人等各项工作中取得突出成绩的个人和集体。

“重视教书育人是清华大学的优良传统。”清华大学党委书记邱勇指出，清华一直把教师作为宝贵财富，把好老师看得最重。他希望全体教师进一步增强职业荣誉感和主人翁意识，努力做好老师、做大先生，既要注重言传身教、严格自我要求，也要敢于严格要求学生、关心爱护学生；回归学术本真，做真正有创新意义、有长远价值的学术研究，铸就一流学术品位，积极参与学术共同体建设，共同打造一流的学术生态和学术文化。学校和各单位要更加尊重关心教师，全心全意服务教师成长发展，更加重视教师培训，不断提升教师的获得感、幸福感；要坚持严要求就是真尊重、真关心，持续加强师德师风建设，维护风清气正的育人环境。

清华大学校长王希勤表示，教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承担着教书育人、培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的光荣使命。他向全校教师提出三点希望：一是要坚定教育自信、坚守初心使命，落实立德树人根本任务。二是要坚持实事求是，把服务国家、奉献人民作为最高追求。三是要构建新型师生关系，促进师生个人的自由全面发展与学校事业发展相统一、与社会全面进步相统一。

会上，五位获奖教师代表进行了分享交流。国家科技进步二等奖获得者、土水学院教授樊健生表示，面对新形势，应进一步发挥学科优势，坚持创新驱动,不断提升科学研究水平。北京市课程思政示范课程主讲人、北京市青年教学名师获得者、人文学院副教授顾涛表示，教学中需要融入学术研究的前沿成果，教学与科研必须紧密交织，教学将打开学术研究的器宇和格局。北京市青教赛一等奖获得者、清华大学学术新人奖获得者、车辆学院副教授聂冰冰认为，从学生到教师的身份转变，是一场鲜明、深刻的再教育过程。清华大学先进工作者获得者、生命学院教授俞立谈到，作为一名教师，最大的快乐是看着同学们成长起来，在学术岗位上持续贡献智慧与力量。清华大学优秀博士学位论文指导教师获得者、材料学院教授宋成认为，导学关系是师生的双向关系，只有师生相互了解、相互信任，才能更好开展学术引导与共同创造。

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