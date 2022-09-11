由中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院共同主办，北京市教育委员会协办的“我和祖国一起成长”主题演出活动9日在国家大剧院举行。演出用文艺精品引导青少年儿童传承红色基因、赓续精神血脉，以昂扬奋进的姿态迎接党的二十大胜利召开。

演出以“我和祖国一起成长”为主题主线，围绕“爱之颂歌”“珍贵的时光”“温暖的关爱”“坚实的阶梯”“未来的天空”“启航”六个篇章，涵盖主题故事、少儿歌舞、儿童戏剧、京剧新编、童声合唱等艺术形式，让思政教育“活”起来，展现了孩子们蓬勃的热情和活力，表达了青少年儿童对新时代新征程的美好热爱与向往。

一场灵动的光影视频秀，为整场演出拉开帷幕。孩子们欢快地从四面八方奔涌上舞台，欢歌笑语、跃跃起舞，接受着来自祖国和时代的祝福。婉转的笛声、悠扬的马头琴和轻快的冬不拉……在情景诗画剧《璀璨花园》中，孩子们载歌载舞，展现祖国大家庭的多姿多彩，表达孩子们用双手建设祖国的美好愿望。多空间情景音乐剧《爱的桥梁》，将朗诵、合唱、舞蹈、戏剧、器乐和多媒体相融合，讲述了家庭教育中父母与孩子之间的动人故事。“儿童是我们的未来，是我们的希望，是我们国家最宝贵的财富”，情景戏剧《把最好的给予你》中，主持人周涛演绎的宋庆龄与孩子们深情对话。

“从小爷爷对我说，吃水不忘挖井人，曾经苦难才明白，没有共产党，哪有新中国。”歌曲表演《在灿烂的阳光下》，孩子们用童声歌唱一代代共产党人不懈奋斗，换来了新时代少年儿童的幸福生活。来自中国宋庆龄基金会和平天使艺术团的张予晨小朋友激动地说：“生活在新时代，我感到无比幸福。我要不懈努力、奋发向上，争做新时代的好少年。”

“热爱祖国”“刻苦学习”“崇尚科学”“强健体魄”“尊重劳动”——这是中国宋庆龄基金会联合中国邮政在今年推出的“我和祖国一起成长”特种邮票的主题，也是多维空间情景剧《梦想的色彩》的内涵，通过科技、戏剧、体育、音乐剧等形式，表现出孩子们成长的无限可能。创新编排的《中国少年》，展示了少年有志，未来有望；少年强，则中国强！

驻守月宫的“嫦娥”、远赴火星的“天问”、纵横驰骋的“复兴号”动车组……《科技筑梦》以诗朗诵的形式，展现了新时代科技的飞速发展，孩子们以天马行空的想象筑梦未来。于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦、钟南山等“共和国勋章”获得者的事迹在舞台上一幕幕呈现，将爱国主义精神和科学家精神融入“大思政课”引航青少年儿童成长。

“伟大的中国共产党，乘风破浪扬帆远航，领航中国在新时代的征程上……”孩子们真情放歌，道出了对新时代的感恩和对未来的畅想。“沐浴新时代阳光，紧贴祖国的心房；我们充满蓬勃力量，每天都是新的启航。”欢快的节奏洋溢着青春的气息，《青春真好》充分彰显了新时代青少年儿童昂扬的精神面貌。（记者牛梦笛）

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