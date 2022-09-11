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2022年“我和祖国一起成长”主题演出活动在京举办

2022年09月11日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月10日电  （记者杨昊）由中国宋庆龄基金会等共同主办的“我和祖国一起成长”主题演出活动9日晚在北京国家大剧院举行。

　　演出由“爱之颂歌”“珍贵的时光”“温暖的关爱”“坚实的阶梯”“未来的天空”“启航”等篇章组成，通过主题故事、少儿歌舞、儿童戏剧、京剧新编等节目形式，展现出新时代少年儿童朝气蓬勃、志存高远的精神风貌。

　　在歌曲《赞赞新时代》中，清脆的歌声传递着少年儿童对党和祖国的深情与热爱；情景音乐剧《爱的桥梁》融合多种表现形式，讲述了在家庭教育中父母与子女之间的动人故事；空间情景剧《梦想的色彩》围绕德智体美劳“五育”并举，表现出孩子们在成长过程中的无限可能……演出力求以寓教于乐的方式让思政教育“活”起来，引导广大青少年厚植爱党爱国爱社会主义情怀，传承红色基因、赓续精神血脉，以“强国复兴有我”的担当，争做堪当民族复兴大任的时代新人。

　　“我和祖国一起成长”主题演出活动是由中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院于2019年创办的面向青少年儿童的品牌公益项目。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月11日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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