本报记者 吴 月

熊有伦在授课。

彭文韬摄（人民视觉）

华中科技大学教授、中国科学院院士熊有伦是我国机械工程领域知名专家。今年83岁的他，每天的工作依然忙碌。接到记者电话前，他刚刚在办公室指导完青年师生。从上午9点到中午12点多，熊有伦与年轻人围坐在一起讨论，时间不知不觉过去……半个多世纪的岁月中，他始终坚持在教学、科研一线，传道授业解惑，教育和影响了一大批优秀科技人才。

“培养人才一定要保持前瞻性”

“机器人学是一门综合性学科，将会带动有关技术学科、信息学科以及传媒学科的深度融合与发展……”在《机器人学：建模、控制与视觉》一书前言里，熊有伦娓娓道来。

“我这一生主要从事几何误差评定、数字制造装备和机器人学的研究，三者的共同点之一是几何推理。”熊有伦说。建立精密测量的评定判别理论、主持开发基于微机的机器人离线编程系统……长期从事机器人学相关的几何推理研究，熊有伦取得了丰硕成果，也注重将研究成果体现在教材中。

在熊有伦看来，教材在高校人才培养中发挥着非常重要的作用。他编著的机器人领域的专著和教材，从《精密测量的数学方法》《机器人操作》《机器人技术基础》到近年出版的《机器人学：建模、控制与视觉》，无不高度关注机器人学的前沿技术理论。“机器人学科发展非常迅速，培养人才一定要保持前瞻性，教材需要不断更新改版。”他说。

熊有伦的学生们记得，前几年到导师家中拜年时，总会看到他的餐桌上堆满手稿。坐在计算机前，这位白发苍苍的老人慢慢敲击键盘，输入复杂的数学符号和公式。“公式是要印在教材上的，容不得一点差错。”在这样的坚持下，熊有伦花费3年多的时间，完成了70余万字的《机器人学：建模、控制与视觉》，2021年获得首届全国教材建设奖一等奖。

“工科的专业课教材要反映最新的研究成果，这样才能培养学生的创新思维，让他们的研究领域有比较宽广的空间。”熊有伦告诉记者，自己特别注重教材的基础性、综合性、前瞻性、实践性，“希望我们的学生通过前瞻性和实践性的学习，毕业投入工作时具有解决实际问题的本领。”

“科研带教学、教学促科研”

“求学期间，印象最深刻的课就是熊老师讲授的‘机器人学’。”华中科技大学教授陶波回忆20多年前听课的场景，“往往还没到上课时间，教室里就已座无虚席。许多其他专业的学生也来旁听，来晚了只能站在教室外面听课。”

陶波回忆，授课过程中，熊有伦邀请了多位从事机器人领域研究的知名学者为学生作专题讲座，把前沿的理论和知识带到课堂上。“当时，我刚刚读硕士研究生一年级。在熊老师的课上，我们不仅能系统学习机器人学的基础知识，还能了解最新的学术动态。这让我感受到科研的魅力，激发了我对科研的兴趣。”陶波说。

为什么有这样的课程设计？熊有伦道出自己的教学“秘诀”：“要将教学和科研结合起来，科研带教学、教学促科研。”在教学中，他也在与青年学生一起探索新的知识。“在‘机器人学’课堂上，我发现了很多优秀学生，他们是科研的新生力量。”熊有伦说。

熊有伦认为，学生的好奇心和兴趣能够激发学习和科研的积极性、主动性，他积极鼓励学生参与科研训练。“读大四时，我向熊老师表达了自己的研究兴趣后，他就鼓励我参与了一个重要的前瞻性科研项目。那是我人生中参与的第一个科研项目，当时我特别激动。”陶波说，正是导师的鼓励与支持，让自己坚定地走上了科研道路。

“希望能够鼓励更多优秀青年人才加强基础研究”

华中科技大学教授、中国科学院院士丁汉说，跟随熊有伦教授求学的时光十分难忘。“1986年，熊老师指导我们开展机器人方向的研究。老师经常来到我们宿舍，和我们一字一句推敲论文。”丁汉说，“熊老师常说，国家需要什么，我们就研究什么。”

一次，熊有伦和丁汉共同完成的学术论文被推荐在一个重要会议上作报告。选择报告人时，熊有伦表示：“学术不论头衔，应该让年轻人多锻炼，多挑挑担子。”因此，他推荐了当时年仅25岁的丁汉作报告。如今，这次报告仍是丁汉不断回味的宝贵经历。

在很多学生眼中，熊老师是自己学术道路上的引路人。他的学生王跃科说，熊老师对科学研究的沉浸，让自己十分敬佩；学生尹周平记得，熊老师鼓励自己结合国家重大需求、面向科技前沿进行创新；学生熊蔡华记得，熊老师建议自己勇于探索“无人区”，进行机器人多指手抓取研究……从教56年来，熊有伦培养了大批优秀科技人才。

近年来，熊有伦还捐资设立了熊有伦智湖奖励基金，鼓励和培养具有优秀思想政治素质、立志投身机器人前沿领域研究的优秀学生和青年学者。“希望能够鼓励更多优秀青年人才加强基础研究，勇攀高峰。”熊有伦说。

“今年我到北京开会时，一位获得智湖优秀青年学者奖的青年学者向我献了一束花。获奖的年轻人都很优秀，成长进步很快。”说到这儿，熊有伦开心地笑了。

如今，83岁的熊有伦仍经常到办公室工作，指导青年教师和学生。熊有伦说：“看到年轻人的成长进步，我很高兴。”

《 人民日报 》（ 2022年09月11日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)