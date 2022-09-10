习近平总书记在中央人才工作会议上强调，要用好用活各类人才，对待急需紧缺的特殊人才，要有特殊政策，不要求全责备，不要论资排辈，不要都用一把尺子衡量，让有真才实学的人才英雄有用武之地。

乡村振兴是中华民族伟大复兴征途中的关键一环。人才的振兴，是乡村振兴的重中之重。让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，让愿意扎根乡村、回报乡村的人更有信心，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍，已成当务之急。

在“引”字上做文章

民族的复兴离不开乡村的振兴，没有乡村的振兴，民族的复兴就如无根之木、无源之水。

乡村振兴的基础是人才的振兴。2020年4月，习近平总书记在陕西省柞水县小岭镇金米村考察调研时指出，发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定。2021年4月，习近平总书记在广西考察时强调，全面推进乡村振兴，要立足特色资源，坚持科技兴农。

绿水青山处处有，但知农爱农的人才队伍却一直是稀缺资源。只有人才的供给跟上了，产业才能正常运转、迭代、发展，文化才能复兴繁荣，教育才能提质增效，新模式新业态才能不断涌现，乡村振兴才能实现。因此，提高乡村人才总体发展水平，是实现农业农村现代化、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的首要问题。

将绿水青山变为金山银山，让科技兴农持续稳定地发展，最离不开的是人才。

陕西省礼泉县的袁家村就是人才振兴引导乡村振兴成功的典范。袁家村曾是贫困村，这个村注重人才的使用，内挖乡贤、外引能人，筑巢引凤，几年内共引进回乡创业者和大学生数十名，村里通过村办工业企业，迅速发展集体产业，完成了农业落后村向工业富裕村的华丽转身。

不止袁家村，笔者在分析全国1000个乡村振兴示范村时发现，这些村之所以成功，固然各有各的原因，但共同点是注重培养人才、使用人才。人才振兴，是乡村振兴的根基。

在“留”字上下功夫

全国有1.9万多个镇，1.4万多个乡。乡村全面振兴，亟须大批量人才。实现乡村振兴，要让更多的人才愿意来、留得住、干得好、能出彩。

湖南省江永县的勾蓝瑶寨是全国第二批乡村治理示范村，数年前这个村还是有名的贫困村。穷则思变，为了寻求发展，该村鼓励10多位在外打工青年返乡创业，又陆续选送了两名有潜力的村民参加致富带头人培训，吸收了数名大学毕业生回乡。这批人成为这个古老村落走向振兴的活力之源，他们让村民变股民，成立旅游发展公司，村民以资源（土地、房屋）入股，开发出民俗游、“洗泥宴”篝火晚会和女书大型史诗剧《八角花开》《瑶寨油茶》等10余个旅游产品。几年后，勾蓝瑶寨村不但摘掉了贫困村的帽子，而且成了全国乡村治理示范村。

湖南省泸溪县马王溪村第一书记石泽林是当地的能人。2001年，31岁的他就创办了马王溪鑫隆紫砂陶瓷厂。刚开始，盈亏是他个人的事，陶瓷厂规模也一直发展不起来。后来，他吸引了数位年轻大学生，改良陶瓷厂经营模式、拓展盈利渠道，采取“村民集资入股+提成分红”的利益共享方式。除成品外，又增加陶艺体验、观光休闲等盈利点。短短几年内，陶瓷厂取得了飞速发展，偏僻的马王溪村也成了有名的振兴村。

人才是乡村振兴中最关键、最活跃的因素。乡村振兴的各方面都需要人才来实施，更需要人才来创新发展。当前要不断完善人才保障机制，整合落实各类涉农政策，为乡村人才提供方便、快捷、优惠的金融服务和其他政策支持，搭建有利于人才建功立业的软环境，在“留”字上下足功夫。

在“育”字上求实效

乡村振兴需要各种人才。创业者需要了解乡村规划、乡村旅游、土地整理、食品营养、动物饲养、直播带货等方面的知识。我们印象里的农民，早出晚归，扛锄扶犁。而现实中的农民，需要学会操作植保无人机、高速插秧机、收割机、粮食装载机……

新时代对农业人才在“懂技术”和“会管理”甚至“善规划”方面提出了更高的要求。湖南麻阳的雷定水是柑橘种植大户，用蚯蚓改良土壤，发展富硒柑橘，产品走向高端市场。可在他挽起袖子大力干的时候，柑橘却遇上了病虫害。幸运的是，雷定水这时参加了湖南省致富带头人培训。在培训班上，他向湖南农业大学的教授请教了这个难题，教授对症下药，很快就将病虫害消除。

2016年以来，湖南省大力开展农村致富带头人培训，培训专家主要由本省的两所农林院校教授组成。6年来，共培育了6.8万致富带头人，带动了48万群众脱贫增收。这些致富带头人经过培训回到家乡后，给当地注入了活力，不但自己走上了致富路，而且促进了当地种植业、养殖业和电商的发展。

育才造士，为国之本。全国涉农高校是涉农人才的摇篮，是科技创新、成果供给的重要力量，应当在培养各级各类人才、建设乡村人才队伍方面发挥优势、承担责任。2019年，在教育部统筹规划下，“新农科”建设拉开帷幕，旨在推进农科与理工文学科深度交叉融合，主动适应信息社会对人才需求的转变。各地各级高校应锚定国家重大战略需求，与地方需求持续互动，周期化常态化优化涉农专业设置，切实增强乡村人才需求与高校人才培养供给的匹配程度。

总之，乡村人才振兴是乡村振兴的重要前提，当前要把人力资本开发放在首要位置，多措并举强化乡村振兴人才支撑，促进各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手。

（作者：陈钦华，系湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心湖南农业大学基地研究员、湖南农业大学马克思主义学院教授）

(责编：何淼、李依环)