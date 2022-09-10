今年的教师节和中秋佳节恰巧同日到来。明月寄托着对故乡的思念，而此刻在家乡吉林长春的净月潭公园散步的老教师王钢城，思绪却飘到了位于几千公里外新疆阿拉尔的塔里木大学，“什么时候能回新疆，是我眼下最关心的事”。

之所以牵挂，是因为那里有他退休后的“事业”，而这机缘来自两年前的一个选择。68岁的王钢城教授退休于吉林大学，是岩土工程及工程地质专业的专家。2020年10月，他毅然决定报名参加教育部“高校银龄教师支援西部计划”，在塔大水利与建筑工程学院工作至今。土木系地下工程方向师资紧缺，他主动承担了多门新开专业课程、传统课程的授课和青年教师指导工作；部分实习环节“走过场”，他想方设法收集整理了实习区域的大量权威地质资料，带领青年教师对所在学院实习基地、线路展开现场地质考察。在他和青年教师的共同努力下，学院在阿克苏地区柯坪县、温宿县、乌什县等地的“工程地质野外实习基地”有模有样了。

而今年暑期结束，本来计划赴京参加完“最美教师”活动就返疆的王钢城却因疫情未能成行。“这学期我的课还有两门，还好是??在第十周、第十二周开，此外还有水利系的一项地质实习任务，学院希望我能带一带，所以还有一个多月时间。既然暂时走不了，就安心地备下课。”

“要说节日愿望和寄语，我想，首先是应当更加重视岩土工程学科。无论搞铁路路基设计、桥梁设计，还是公路设计、房屋建筑设计，搞建筑工程还是土木工程，??都离不开地质的基础。作为一个好的设计师，都应具备岩土知识，这样做的设计才能更为完美。”王钢城谈到最多的还是自己的专业本行，“新闻里报道说哪个城市出现‘马路塌陷’‘天坑’，说是自然因素，实际上是岩土知识不够，或者是没能重视这一问题。”

??“作为‘银龄教师’重返教育战线，我定当无愧于西行边疆支教的光荣使命。我希望更多的年轻人有机会走进新疆，认识新疆，有志于扎根边疆。”王钢城说，虽然来到阿拉尔只有两年时间，但亲眼见证了边疆的新面貌、新发展。“阿拉尔是一座兵团城市，到那里后我了解到，当年喝的是盐碱水，因为含盐量太大了，人们喝完脸都是肿的。随着我们国家几十年的建设发展，??自然环境已经得到了很大改善，如今这里环境美丽，瓜果飘香，空气也很清新。医疗、教育方面的硬件条件也不亚于内地，国家支持政策很多，就业机会也不少。”

王钢城牵挂更多的还有塔大的同学们。“对来塔大的学生，国家给了很大的照顾，学费也支持，??生活环境也很不错，我希望他们能够珍惜当下，努力自觉学习，端正思想，早些确立自己的发展目标。”王钢城表示，之前了解到部分学生由于被调剂到其他专业，会有些迷茫和倦怠思想，“要干一行爱一行。”他拿自己举例，“我也并非天生喜欢地质，但我热爱运动，所以很快接受了这个专业。希望年轻人对自己的奋斗方向更有前瞻性，也更能吃苦，更善于团结协作，更快成熟。”

（记者 周世祥）

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