教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，习近平总书记提出一系列新理念新思想新战略，为新时代中国教育发展指明前进方向、提供根本遵循。

十年来，教育系统全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育公平、提升教育质量，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，教育的中国特色更加鲜明，取得历史性成就，教育面貌正在发生格局性变化。

9月9日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会第29场，邀请教育部部长怀进鹏，介绍党的十八大以来教育改革发展取得的成效，并回答记者提问。

教育普及水平实现历史性跨越

这十年，教育普及水平实现历史性跨越，更好保障了人民受教育机会，有效缓解了群众急难愁盼问题。

目前，全国共有各级各类学校近53万所、在校生超2.9亿人。学前教育毛入园率88.1%，比十年前提高23.6个百分点；在实现全面普及的基础上九年义务教育巩固率达到95.4%、高中阶段教育毛入学率91.4%、高等教育毛入学率57.8%，分别比十年前提高3.6个百分点、6.4个百分点、27.8个百分点。各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。

“20万名义务教育阶段建档立卡辍学学生动态清零，历史性解决了长期存在的辍学问题。全国2895个县全部实现义务教育基本均衡，学校面貌有了根本改观，形成城乡义务教育均衡和一体化发展新局面。”怀进鹏介绍。

此外，学生资助政策体系覆盖全学段。十年来，累计资助学生近13亿人次。持续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划，累计录取学生95万余人。30万以上人口县均设有特殊教育学校，残疾儿童义务教育入学率达95%以上。

教育服务能力稳步提升

这十年，教育服务能力稳步提升，为国家重大战略实施和经济社会发展提供了强大的人才和智力支撑。

目前，全国拥有大学文化程度的人口超过2.18亿，比十年前大幅增长。实施基础学科拔尖人才培养计划，深化工程硕博士培养改革，加强大学生创新创业教育，加快培养急需紧缺人才。优化职业教育类型定位，推动职普融通，深化产教融合，中高职学校（不含技工学校）十年累计培养毕业生7900多万人。

“双一流”建设扎实推进，若干学科进入世界一流学科前列。高校创新能力持续提升，十年来，高校及其团队获得国家自然科学奖总量的67%、国家技术发明奖总量的72%，连续三年，牵头获得国家自然科学奖一等奖。十年间，高校专利转化金额从8.2亿元增长到88.9亿元。

一系列原始创新、关键核心技术攻关的项目不断出现：首次观测到量子反常霍尔效应，研制成功“九章”量子计算机，自主研发我国第一套海上大型绞吸疏浚装备“天鲸号”、全球首座球床模块式高温气冷堆核电站。

这十年，教育部一直贯彻落实推动建立人才培养与科技创新双轮驱动加速发展的大格局：基本上形成了层次清晰、布局合理的高校科技创新体系；取得了一批标志性的重大科技成果；高校科技创新活力不断激发。

怀进鹏表示：“下一步，我们会持续推进高校在高层次、高质量自由探索的同时，加强有组织的科研攻关，围绕国家重大需求，建设国家科技平台，推进国家科技进一步发展。”

中国特色考试招生制度更加完善

这十年，教育评价、考试招生等改革持续深化。

2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，启动了新一轮考试招生制度改革。怀进鹏说：“考试招生制度关系到国家发展大计，又关系到百姓切身利益，还关系到青少年的健康成长。这是人人、家家都关注的大事情。”

近年来，教育部出台了一系列考试招生改革的文件和配套政策，分五批指导29个省份进行高考综合改革，基本形成了分类考试、综合评价、多元录取的中国特色招生考试模式，健全了促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，中国特色现代教育考试招生制度更加完善。

怀进鹏还介绍，这十年，完善教育优先发展机制，国家财政性教育经费投入占GDP比例连续十年保持在4%以上。全国义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于当地公务员基本实现。目前，大力推进“双减”，教育生态正在重塑。

（记者 陈鹏）

(责编：何淼、李依环)