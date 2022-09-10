新学期开学，北京市西城区小学三年级学生李航每天都很期待。因为对他来说，上学“更有意思了”，课堂上他“总想把小手举起来”，“每次回答问题都有积分，可以换小动物，当小动物换成‘大动物’的时候，就可以领到喜欢的文具了”。

李航的父母说，孩子的变化是“更开朗了，更自信了，提出的问题更多了”。

曾经“太苦太累”成为过去式，那些赶不完的培训班、在培训班写不完的作业都不见了踪影。当记者问李航的父母，从当年的“语数英全补课”到今天“全放下”，担心孩子的学习吗？他的妈妈告诉记者，在学校孩子的课业已经能“全消化了”。

今天，义务教育课堂面目一新，记者在采访中了解到，这“新”首先新在硬件上。在宁夏石嘴山市第15小学，数学老师李然已经工作了十年，她向记者形容，这十年的变化“翻天覆地”。她还记得，2012年自己刚刚参加工作，每天都要在记事本上写上自己要带的教具：用来抄口算题的小黑板、教案、大三角尺、大量角器……每天上课，她的双手都拎着满满的教具出现在教室。2015年，学校安装了电子触控教学终端，很多学科工具替代了传统教具，随调随用，翻转课堂也变得容易了起来。甚至当她随机出一些题目给学生进行课堂练习时，黑板上的电子屏就会出现赛跑的小动物，每个小动物代表一个学生的学号。哪位同学胜出，都会有胜利的音效和动画。“这个时候，你再看课堂，那气氛达到了高潮，每个孩子都有参与感，大家争先恐后，学习成了令人愉快的事。”李然说。

石嘴山市第三中学物理教师赵虎，同样感受到了课堂教学的变化。曾经，精益求精的他每次备课都要耗费4至5个小时；今天，教学硬件的改善，让他备课效率提升了一倍。“最令我兴奋的是，每次下课前，课堂上学生的习题都会自动生成一个报告，我把易错题再随机组成一张卷子发给同学们，让他们查漏补缺，这样孩子们的学习更有针对性，节省了大量时间，也把他们从题海中解放出来。”赵虎说。

义务教育课堂面目一新，这“新”还新在教学理念上。北京市教育学院丰台分院教研员王冬梅轮岗到了丰台区右安门外国语小学成为一名英语教师，她告诉记者，她的理念是“提高学生学习英语的兴趣和自信，构建课内课外服务一体化的校本课程体系”。在担任教研员的时候，她经常听老师们的课，“有没有兴趣”是她最关注的内容之一：一节课如果连成年人都吸引不了，怎么能保证小学生45分钟专心听讲呢？

在今天的课堂上，到处都是由“新事、身边事”组成的“新”课程。北京市西城区实验二小的数学课堂上，数学教师华应龙用“阅兵”讲数学、用画画讲数学、用长征故事讲数学。北京市延庆区清水学校，语文教师李敏用“抢凳子”“击鼓传花”等游戏讲作文写作，甚至看到天空中有美丽的云彩，就停课让学生观察，带他们感受自然之美。北京市丰台区芳星园中学9年级物理教师郑燕春用“北斗”“嫦娥”“天问”等中国航天的重大科技成果吸引孩子们对物理的兴趣。在这些老师的课堂上，每当孩子们回答正确一个问题，他们都会由衷地大声称赞。

今天的义务教育课堂，提质增效是每一位教师的课题。教育理念变化的背后，“办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是每一位教育工作者的教育初心。”华应龙说。

（记者 姚晓丹）

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