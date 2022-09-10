百年大计，教育为本。教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。在第38个教师节到来之际，我们向所有坚守在工作岗位的老师致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意！

党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，为新时代教师队伍建设指明前进方向，对教师工作提出明确要求。就在几天前，习近平总书记在给北京师范大学“优师计划”师范生回信中殷切期望：希望你们继续秉持“学为人师、行为世范”的校训，珍惜时光，刻苦学习，砥砺品格，增长传道授业解惑本领，毕业后到祖国和人民最需要的地方去，努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

春风化雨是老师，春泥护花是老师。老师，是撒播知识种子、传递文明火炬的使者，也是每一个学生心灵的塑造者和守护人。有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心，这是新时代对广大教师提出的新要求，也应当成为广大教师内化于心的使命与担当。

好老师刻苦学习、砥砺品格。评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品位的“大先生”。其身正，不令而行。老师对学生不仅是言传，更是身教。自觉坚守精神家园、坚守人格底线，带头弘扬社会主义道德和中华传统美德，以自己的模范行为影响和带动学生，学生方能以师为镜。

好老师授业解惑、培基铸魂。老师要成为学生的“源头活水”，勤于学习、善于学习、充实自我，是成为一名优秀教师的基础。把精妙的理论变成浅显易懂的道理，培养学生观察分析和解决问题的实际能力，引导学生树立正确的理想信念，形成正确的思维方法。使学生终身受用不尽，是一名优秀教师的能力。广大教师要积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。

好老师在祖国和人民最需要的地方发光发热。党的十八大以来，国家财政性教育经费优先向农村地区、边疆民族地区、革命老区、边远贫困地区教育发展倾斜。在脱贫攻坚战中，教育扶贫提升了贫困家庭的脱贫能力，开拓了贫困人口子女的发展空间，使得贫困代际传递有了切断的可能。在乡村土壤、在山野田岗，为贫困学子带来改变命运的机会，是老师的崇高使命，也是教育在乡村振兴、共同富裕战略目标中所应承担的职责。

让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，让教师成为让人羡慕的职业，需要各级党委和政府提供得力保障，不断提高教师待遇、政治地位、社会地位与职业地位，也需要让全社会广泛了解教师工作的重要性和特殊性。优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面必将在神州大地铺展开来。

（本报评论员）

(责编：何淼、李依环)