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向下扎根  托举梦想（新语）

陈世涵
2022年09月09日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　有一群人，他们向下扎根，却向上托举起大山深处的教育梦想；有一群人，他们满头银发，却将知识的光与热送往偏远边陲；有一群人，他们走出校园，又踏入校园，挥洒青春力量……无数的他们汇聚成一个共同的名字：老师。

　　一支粉笔书春秋，两袖春风化桃李。于无数学子而言，“老师”二字重若千钧。优秀的老师，不仅是传道授业解惑的良师，更是廓清前途迷雾、照亮心灵成长的引路人。

　　求知求真的学业之路，或许路途崎岖，因有老师的奉献与守护，才得以跨千山、越万水。从海拔4800米的西藏日喀则市昂仁县宁果乡小学，到祖国南端的海南三沙市永兴学校，再到地处边陲、守望国门的延边大学……无数老师扎根在大江南北、坚守于山水林湖，用赤诚与坚持，诠释着教育公平与普惠。一片丹心、三尺讲台，他们呵护着孩子们的上学路、向学心，划舟桨摆渡、溜绳索渡江、爬钢梯上山……无悔无怨，只为“一个孩子也不能少”。

　　崇德向善的成长之路，或许盘旋曲折，因有老师的教诲与指引，才得以走正路、行正道。“经师易求，人师难得。”教师之优秀在于教书育人，更在于立德树人，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。上好一门思政课，让学生感悟初心、砥砺前行，这是言传；不求名利、甘于奉献，将论文写在祖国的大地上，这是身教。言传身教间，立身做人的道理、真善美的追求、远大坚定的信仰逐渐在学生心中生根发芽、终身受益。

　　岁月奔腾，时代向前。如今，大桥将上学路的天堑变为通途、网线让身处深山的教室联通辽阔的世界。硬件设施的更新升级，让老师得以跨越时间的限制、地域的阻隔，更好地传授知识。而无数优秀老师则在以德立身、以德立学、以德施教中，激发出向上向善的精神力量，指引学生迈向更辽阔的人生之路。

　　又是一年教师节，让我们向所有奉献和坚守在教育一线的老师们道一声：节日快乐！


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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