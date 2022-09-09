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奉献在教育一线（教师节特别报道）

2022年09月09日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　王易在校园内。
　　中国人民大学马克思主义学院供图

　　石兰松划船送学生回家。
　　严立政摄

　　谢岚馨在备课。
　　本报记者 贾丰丰摄

　　数据来源：教育部

　　习近平总书记强调：“好老师要做到学为人师、行为世范。”

　　一支桨划了37年，护航着水库周边孩子们的上学路；一辆摩托车走了1000余公里，穿行在高原牧区的家访路；一本思政课学习手册延续了20多年，启迪着大学生的人生路……目前，我国专任教师总数达1844.4万人，广大教师立德修身、潜心治学，努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，当好学生成长的引路人。

　　桃李满天下，春晖遍四方。在第三十八个教师节即将到来之际，我们走近来自小学、中学、大学的3位教师代表，倾听他们的动人故事，也向所有扎根在大江南北、奉献在教育一线的老师们表达由衷的敬意。

　　老师，您好！

　　——编  者 

　　

　　中国人民大学马克思主义学院党委书记兼常务副院长王易——

　　引导学生们走正路行大道

　　一门思政，三尺讲台，二十余载。

　　我是思政课教师队伍中的普通一员。从一名初上讲台的年轻教师，逐步承担一系列教学科研项目，到担任思政课教材编写组首席专家，再到获评全国优秀教师……我和学生们打成一片、一起成长，乐在其中。

　　如何让思政课更有吸引力，让学生愿意学、学得进，自觉“赶场”来听一堂思政课？说实话，不容易！

　　在长期的思政课教学实践中，我觉得讲好思政课有“几难”：讲准确了难、讲深刻了难、讲透彻了难、讲鲜活了难，令学生信服最难。打个比方，好的思政教育应该像盐，不可或缺但又不能光吃盐。讲好新时代的思政课，就要在“放盐”的技术和艺术上多琢磨，将盐溶解到各种食物中，让它自然而然地被吸收。

　　为了让思政教育离学生更近，从2006年开始，我把思政课的实践环节，聚焦到对当前大学生思想理论热点难点问题的调研上，引导学生把生活中的观察思考运用到课堂中，让同学们既人到更心到，既抬头更点头，既兴奋更信服，既真心喜欢更终身受益。

　　“亲其师，才能信其道。”教学的过程是师生教学相长的过程，也是老师和学生互相启发的过程。我教过的学生大多数都有一本属于自己的学习手册，学生可以用笔谈的形式表达自己的课堂感悟、所见所思，我也会及时留下自己的阅读感想。一笔一画、一字一句，既是师生思想的碰撞，更是情感的交流。

　　令人欣喜的是，近年来，越来越多的高品质思政课成为广大学生听起来能“解渴”、学起来引“共鸣”、品起来增“回味”的精品课。同时，像我这样的一大批思政课教师也逐步成长起来了。

　　思政课教师从事的是塑造灵魂、培育新人的工作，思想和行为潜移默化地影响着每个学生，给学生心灵播下真善美的种子，引导他们走正路、行大道。

　　我愿意驻足在思政课这一方课堂，绵绵用力，久久为功，用心教学，让思政课成为一束照亮学生人生路的光。

　　（本报记者金正波采访整理）

　　

　　广西南宁市上林县西燕镇中心学校刁望教学点教师石兰松——

　　37年水路，14000次摆渡

　　我是一名普通的乡村教师，住在广西壮族自治区南宁市上林县西燕镇大龙洞村。周边石山耸立，紧靠着8400亩的大龙湖水库。因为特殊的地理环境，库区孩子的教育曾是个难题。为方便孩子就近上学，西燕镇中心学校在库区的刁望庄设立了教学点。为了让更多孩子接受教育，我挨家挨户做家长的思想工作，还砍了自家的椿树做成木船接送不同村庄的孩子上下学。

　　37年时间里，我摆渡了14000多次，孩子们都亲切地叫我“摆渡教师”。

　　37年过去了，大龙湖的水涨了落、落了涨。想起1985年，20岁的我第一次来到教学点。一到五年级五六十名学生乌泱泱地坐满整个泥瓦房，挂着鼻涕泡的娃娃只有5岁，也在一起跟读。那时，整个教学点只有我一个人，既当老师又当厨师：上午10点半下课就去厨房煮上饭，回来上课到11点再去炒菜。教学点没有操场，也没有什么器材，为了让孩子们有课外活动，我用石块、水泥搭了乒乓球台。那时候，一天到晚和孩子们在一起，难免照顾不到家人。有人总劝我另谋出路，但看到眼前这些朝夕相处的孩子，我还是咬牙坚持了下来。

　　我被评为全国最美乡村教师后，社会各界开始更多地关注到我们。大家的爱心，让我们拥有了崭新的文具、衣服，还有“希望之舟”——一艘有动力、有顶棚的铁船，让我摆渡孩子们上下学更方便、更安全。

　　尤其是这几年，教学点的环境有了极大改善，不仅操场修建起来了，还配备了运动器材、无线网络、卫星电视、智能电子屏……咱们的教学点“麻雀虽小，五脏俱全”。上课也跟城里一样直接用课件，还能放电影，课堂趣味性很强。甚至每天都有专人把新鲜的食材送到教学点来，我只负责专心做好教学工作。

　　一批批孩子从这里毕业，走出库区、大山，考上了大学。经济条件改善的家庭，也将孩子送到库区外接受教育。新学期到了，我去领了7份教材，3份给老生、4份给新生，我不曾想到，有一天教学点的孩子会这样少。虽然学生少，但要做的工作可一样不少，安全教育、文艺比赛、家访……小娃娃常常向我倾诉烦恼以及对父母的思念，孩子们对我的信赖使我感到满足。

　　或许因为交通不便，刁望庄的人格外渴望远方，而教育正是跨越迢迢水路、通往广阔世界的坚实之路。

　　（本报记者祝佳祺采访整理） 

　　

　　青海玉树藏族自治州囊谦县第一民族中学教师谢岚馨——

　　孩子们梦想的路，也是我脚下的路

　　两年前，也是这样的初秋时节，经过20多个小时的颠簸路途，带着紧张与期待，我来到了离家千余公里外的青海省玉树藏族自治州囊谦县，成为县第一民族中学的一名数学教师。

　　作为一名2020届青海省公费师范生，我曾对教师职业有过很多的设想，但一踏进县中，心中还是会迷茫：思念远在千里之外的父母，怀念大学校园的时光，平均海拔3000多米带来的不适……同时，成为55名初一学生的班主任，也让我感到责任与压力：教师之路该怎么走？

　　但是，讲台有种神奇的力量，指引我一路前行。第一次召开班会、学习开学第一课、组织班级活动……站在讲台上的我，逐渐走向成熟。我教授的是初中数学，如何让牧区的孩子们更好地理解一元二次方程、基本函数等数学概念？我尝试用孩子们身边常见的牦牛、羊群，解释一些难懂的知识点。结果孩子们很快就理解了，这也让我增添了不少信心。

　　除了完成正常的教学工作，家访也是我们工作的一项重要内容。骑上摩托车，穿梭在窄窄的乡道上，草原鲜甜的气息让人心旷神怡。不过更让人感动的是牧民们的热情，他们会把新采的蘑菇、蕨麻和新煮的牛羊肉端上来，以淳朴而隆重的方式欢迎你。除了交流孩子的学习、在校表现情况，许多家长还反映，孩子们会把在学校学到的科学知识、历史故事讲给他们听，对于很多没有上过学的牧民来说，孩子成了他们了解外面世界的一扇窗户……那一刻，沿途经历的寒风、蹚河爬山的辛苦都会一扫而光，因为我与孩子、家长，都有连着心的路。

　　最难忘的是，有一次校园突然停电，为保证自习纪律，我给孩子们讲红军长征的故事，孩子们安静地听着，皎皎月光从窗户里洒进来，映照在他们纯真的脸庞上，有几个同学甚至听得热泪盈眶。第二天，身为数学老师我给大家布置了一道语文老师的“作业”：让大家谈谈自己的梦想。“我想当一名守护平安的警察”“我想成为一名天文学家”“我想成为教书育人的老师”……纸条上那一行行的字，仿佛一条条延伸向未来的希望之路。我知道，那是孩子们梦想的路，也是我脚下的路。

　　（本报记者贾丰丰采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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