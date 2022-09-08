人民网北京9月8日电 （记者何淼）为庆祝第38个教师节，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，广泛宣传新时代人民教师“四有”好老师形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，今年7至8月，教育部教师工作司联合中国教师发展基金会、中国教育发展基金会、中国教育电视台，面向全社会开展了2022年教师风采短视频征集活动，广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到近5000部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、110部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品均来自基层一线，涵盖了各级各类教育领域，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】一支粉笔，两袖清风，三尺讲台，四季耕耘。教师是世上最光辉的职业，教书育人，传道解惑，把心底的善传递给每一位学生；在学生迷茫的时候，轻拨云雾，指引划动生命的船桨，在偏航的时候，严肃地调转方向，细心留意避免误入歧途。本片基于福建电力职业技术学院教师，挖掘感人细节，以故事打动人心，反映他们坚守教育初心，践行育人使命的生动事实。同时也塑造了教师群体把青春奉献给党的教书育人事业，引领学生成长成才的光辉形象。

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