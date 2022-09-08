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开学季（环球掠影）

2022年09月08日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　9月4日，叙利亚大马士革一所学校的学生在教室里上课。
　　阿马尔·萨法尔贾拉尼摄（新华社发）

　　9月5日，古巴中小学开学。图为哈瓦那一所小学的学生们。
　　新华社记者 朱婉君摄

　　多国学生近日迎来新学年开学。

(责编：何淼、熊旭)

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