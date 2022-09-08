日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，指出要“强化全社会科普责任”，并“推动科普全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设”，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国奠定坚实基础。

中国共产党历来重视科普工作，深刻认识到科普工作在国民经济社会发展中的重要作用。周恩来在1922年的《共产主义与中国》中指出，资本主义的害处“不在他利用科学，乃在他闭塞工人的知识”，而共产主义则“使产业集中，大规模生产得以实现，科学为全人类效力，而人类才得脱去物质上的束缚，发展自如”。毛泽东在《国民革命与农民运动》一文中阐释了农民群体与科学技术脱节问题，“农民问题本来包括两个方面的问题：即帝国主义、军阀、地主阶级等人为的压迫问题，与水旱天灾、病害虫害、技术拙劣、生产减缩等天然的压迫问题。……要解决后一个问题，需要着全国的革命的政权与科学的方法”。

由此可见，中国共产党自成立之初，便注重将“科学救国”与“科学救民”的理念相统一，不仅关注科学技术对国家发展的作用，更强调以科学技术的普及推动对于人的全面解放和发展。新中国成立后，作为执政党，中国共产党继续秉持这一理念，并不断具象为新中国的治国方略，贯穿、内化于一系列制度设计之中。回望中国共产党百年奋斗路，正是一条践行“科普为民”的光辉之路，党用科学造福人民、武装人民，为取得革命、建设、改革各个历史阶段伟大成就奠定基础。

进入新时代，科学技术普及工作的基础性、全局性、战略性地位更加凸显，同时也面临着一系列新形势新挑战，习近平总书记多次强调，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。此次《意见》明确提出，科普事业是践行以人民为中心的发展思想的事业，并按照新时代新要求，提出要以“四化”助力“四服务”，即“构建社会化协同、数字化传播、规范化建设、国际化合作的新时代科普生态，服务人的全面发展、服务创新发展、服务国家治理体系和治理能力现代化、服务推动构建人类命运共同体”。

社会化协同。强调树立大科普理念，党和政府以及各相关部门应当履行好领导责任和管理责任，从而构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局。尤其值得注意的是，面向新时代，要更加注重调动市场主体的积极性。事实上，企业作为创新主体应当在科普工作中发挥更大的作用，将科普与科技研发、产品推广、创新创业、技能培训等有机结合，并通过新产品及其说明书、宣传广告等载体，面向产品用户、商户等特定群体进行有针对性、纵深性的知识传播，从而将科普作为企业社会责任的重要组成部分。

数字化传播。新一轮科技革命和产业变革正在迅猛发展，特别是新一代人工智能正在经历从单项技术向集成技术发展、从单体智能向群体智能演进、从数据驱动向场景牵引拓展3个趋势，要充分响应新一代人工智能在广度、深度、速度、精度不断拓展提升对全民科学素质带来的新要求，要更加重视数据盗取、隐私泄露、代码漏洞、算法歧视、技术滥用等问题对经济安全、科技伦理和国家治理带来的挑战，努力提升社会公众对于新技术的应用能力和安全意识，让科技发展的红利最大限度地惠及公众。

规范化建设。此次《意见》的出台，标志着科普工作的顶层设计不断强化，科普工作法律法规、政策规划和体制机制不断完善，科普发展的战略任务和使命导向进一步明确，适应新时代科技强国建设要求的科普工作系统布局已形成。下一步，要进一步强化科普人才队伍建设、科普基础设施布局、基层科技志愿服务等，将在实践中探索的成功经验固化到《意见》任务举措的落实中，形成可复制可推广的办法，从而有效打造与新时代科技创新工作相适应的科普内容、科普队伍、传播方式、技术手段和工作范式。

国际化合作，当今世界正经历百年未有之大变局，一方面科技创新迎来前所未有的大发展，正在深刻影响世界发展格局，深刻改变人类生产生活方式；另一方面，影响人类可持续发展的全球性问题日益突出，成为世界各国共同的课题和挑战。世界各国要秉持人类命运共同体理念，共同致力于促进人的全面发展和价值实现，特别是要在团结抗疫中更加深刻地认识到各国携手共同提升公众科学素质对于增强科学抗疫能力、应对危机挑战的重要意义，发挥双边、多边机制的作用，持续开展科学普及，推动公众科学素质建设。

（作者：董阳，系中国科协创新战略研究院副研究员）

(责编：何淼、熊旭)