周作宇

教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。以教师为业，就是为未来作画。从经师到人师，从教书先生到大国良师，好的教师学而不厌、诲人不倦，为党育人、为国育才。

今日的师范生将成长为未来的新一代教师。对他们而言，身处数字化时代，既享受互联网带来的便利，也面临信息泛滥和数字鸿沟的挑战。特别是面对世界百年未有之大变局，复杂性增加、不确定性增大，更需要以责任与坚守面对世界、耕耘当下、关怀未来。

要尊重历史，关怀未来。看得见多远的过去，就能走得到多远的未来。新一代教师要有历史眼光、对历史心怀敬畏、掌握历史思维、获得历史启迪，在知识谱系中体悟前人的智慧成果，在教书育人的实践中传承优良师风。同时，在科技发达的时代，时刻持有未来关怀，也是教师应有的素养。少年有志，则国家有望，教师要懂得和善于鼓励广大学生胸怀家国、笃行致远。

要坚持终身学习，自我激励。在知识爆炸，尤其是互联网成为知识传播重要载体的时代，知识学习对教师的成长尤为重要。新一代教师所需要的，不仅是深厚的学养和广博的知识储备，更需要具备终身学习的能力，要在保持未来关怀中不断实现自我超越：超越固化的思维方式和学科切割的知识边界，超越师生关系的刻板认知。这个过程是一个自我激励与管理的过程，需时刻要求自己不仅有胜任教学的专业知识，还要有广博的通用知识和宽阔的胸怀视野，并保持时时处处学习与自省的能力。

要有全球视野，与大道同行。以全球发展的眼光看当下，新一代教师承载了更高的期待和要求。既要厚植爱国情怀，也要有全球视野，努力提升全球胜任力。要准确把握“构建人类命运共同体，实现共赢共享”的深刻内涵，要主动学习与理解世界理论与中国智慧、世界变局与中国影响、全球治理与中国方案。唯其如此，才能在未来长期的育人实践中，培养出一批又一批胸怀祖国、兼济天下的卓越人才。有人说，“未来不是我们要去的地方，而是我们正在创造的地方。”让未来世界的音符更美、更和谐，教师是不可替代的“调音师”。

期待今日之师范生，未来之师者，茁壮成长，坚守爱与责任，耕耘当下，关怀未来。

（作者为北京师范大学副校长）

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)