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2022教师风采短视频征集作品展播：

《启航》

2022年09月07日14:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月7日电 （记者何淼）为庆祝第38个教师节，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，广泛宣传新时代人民教师“四有”好老师形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，今年7至8月，教育部教师工作司联合中国教师发展基金会、中国教育发展基金会、中国教育电视台，面向全社会开展了2022年教师风采短视频征集活动，广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到近5000部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、110部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品均来自基层一线，涵盖了各级各类教育领域，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】陈亮伟是湖南省祁东县启航学校创始人，他热心乡村教育。正因为自己曾是乡村留守儿童，他立志要让家乡的留守儿童接受最好的教育。他为了让孩子们更好的成长，组建了启航学校留守儿童合唱团，一路从学校唱到湖南省最高舞台，再登上国家大剧院舞台，再唱到2020年央视春晚的舞台。合唱团的孩子们开阔了眼界，增长了见识，成长的更加自信开朗。孩子们亲切的叫他“陈爸爸”。陈亮伟也因此被评为全国脱贫攻坚先进个人荣誉称号。

(责编：何淼、孙竞)

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