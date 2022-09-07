“双减”之后，我有了更多时间去感受生活的美好。走在路上，蓝天无垠，风儿带着几分热烈拂过绿叶。树枝挡不住骄阳热烈，金风吹不散少年热忱。当我不用再为无休无止的语数外等补习班奔跑，当我不用再对着层层叠叠的试卷发慌，我的心灵为这热烈的阳光而明亮，因那皎白的月光而宁静。

课业负担减少后，我们的时间该何去何从？我这样问着自己。突然放松下来后,我也曾躺在温暖的被窝里发呆，拿着手机打游戏……可是，心里那股像被一只手抓住般的紧迫感从何而来？我的耳畔，突然响起了清晨升旗仪式时同学们朗诵的文字：“吾愿吾亲爱之青年，生于青春，死于青春，生于少年，死于少年也……”是啊，青春，少年，但有目标在，便可任凭风浪起。使人沉寂的从不是时运不济，而是没有目标的懒惰。唯有自律,善于学习，乐于学习，才能提升自我。用勤奋浇灌梦想的种子，确是至理。“双减”契机下，更需提升自我、丰富精神。

教育政策的改进，让我们有更多的时间去找寻自我，同时，我们也更应该坚守自我，自律、自省、自知、自信。相信每株小草，都会开花，开出形态不同却一样美好的花。

（讲述人：成都市青白江区至佳中学校初2020级一班 钟雨欣）

项目团队：记者 周世祥、姚晓丹、靳晓燕、王斯敏

(责编：何淼、郝孟佳)