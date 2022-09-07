人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2022年全国教书育人楷模名单公布

2022年09月07日07:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月6日电  （记者吴月）中宣部、教育部6日公布2022年全国教书育人楷模名单。他们是：中国农业大学教授康绍忠，山西机电职业技术学院教授李粉霞，吉林大学教授孙正聿，哈尔滨工程大学教授杨士莪，上海市浦东新区特殊教育学校校长、教师周美琴，江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、教师杨瑞清，安徽省六安市霍邱县第一中学校长、教师杨明生，湖北省武汉市旅游学校教师马丹，湖南省长沙市芙蓉区育英学校教师郭晓芳，四川护理职业学院院长、教授张先庚，甘肃省张掖市肃南裕固族自治县明花学校教师安文军，新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园副园长、教师孙怡。

　　据介绍，这12位全国教书育人楷模，有的深耕思政课堂、传播党的创新理论，有的勇攀科研高峰、取得显著成果，有的一辈子扎根基层、矢志奉献山区教育，有的创新思路方法、为孩子倾注大爱深情……充分展示了新时代教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的良好精神风貌，是广大人民教师的优秀代表和杰出典范。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月07日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部