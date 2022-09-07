本报北京9月6日电 （记者吴月）中宣部、教育部6日公布2022年全国教书育人楷模名单。他们是：中国农业大学教授康绍忠，山西机电职业技术学院教授李粉霞，吉林大学教授孙正聿，哈尔滨工程大学教授杨士莪，上海市浦东新区特殊教育学校校长、教师周美琴，江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、教师杨瑞清，安徽省六安市霍邱县第一中学校长、教师杨明生，湖北省武汉市旅游学校教师马丹，湖南省长沙市芙蓉区育英学校教师郭晓芳，四川护理职业学院院长、教授张先庚，甘肃省张掖市肃南裕固族自治县明花学校教师安文军，新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园副园长、教师孙怡。

据介绍，这12位全国教书育人楷模，有的深耕思政课堂、传播党的创新理论，有的勇攀科研高峰、取得显著成果，有的一辈子扎根基层、矢志奉献山区教育，有的创新思路方法、为孩子倾注大爱深情……充分展示了新时代教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的良好精神风貌，是广大人民教师的优秀代表和杰出典范。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)