新华社北京9月6日电 题：社会楷模 世人榜样——2022年全国教书育人楷模速写

新华社记者徐壮

师者，人之模范也。

中宣部、教育部6日公布2022年全国教书育人楷模名单。涵盖高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育的12位老师获得这一荣誉。或深耕思政课堂，或勇攀科研高峰，或矢志扎根基层，或为孩子倾注大爱深情……他们潜心育人塑楷模，牢记使命做榜样，成为广大人民教师的优秀代表和杰出典范。

深耕思政课堂

思政课教师，是引导学生扣好人生第一粒扣子的人。

吉林大学教授孙正聿从教40余年，他写的《哲学通论》再版10余次，成为全国高校通识课教育的经典教材，为思想政治教育和社会科学普及作出了重要贡献。

“我的专业是哲学，但我的事业是研究和讲授马克思主义哲学。”年过古稀的孙正聿始终把培养“人”当作自己的“终身大事”，至今仍在为本科生讲课。他希望，能像自己崇拜的马克思那样，“为全人类而工作”。

前辈老骥伏枥，后学锐意进取。来自湖南省长沙市芙蓉区育英学校的年轻教师郭晓芳，把思政课“玩”出新花样。

作为湖南省“我是接班人”网络大课堂总班主任，郭晓芳将新时代“云端”思政课进行多维度创新，把思政教育内容融入学生喜爱的时事、人物等“活教材”中，打造出46个大课专题、600余个配套课程，覆盖全省2.8万余所学校并辐射全国，形成具有全国影响力的网络思政品牌。

勇攀科研高峰

在哈尔滨工程大学，杨士莪被称为“一站到底的院士”。只因年过九旬的他，从不坐着给学生上课。

创建中国首个理工结合、覆盖全面的水声专业；参与培养了中国首批水声专业骨干；中国水声定位方法最早的提出者和技术决策者……直到现在，杨士莪仍奋战在教学科研第一线。

“希望我们的后浪，在国家的支持下，为中国海洋事业、水声事业作出更大贡献。”这是杨士莪90岁时许的生日愿望。

名单中的另一位院士康绍忠来自中国农业大学，从上世纪90年代起便致力于农业高效用水与水资源的教学科研工作。

创建旱区农业水土工程教育部重点实验室，发起成立中国农业水问题研究中心，领导建成我国第一个农业水土工程国家重点学科……如今，康绍忠的农业高效节水技术年节水量可达10多亿立方米。

“还西北旱区一片绿洲”，这是康绍忠从教30多年来不曾更改的初心。

四川护理职业学院院长、教授张先庚，同样将教学科研一线视作自己的“主战场”。她领导下的四川护理职业学院，仅用3年时间就实现从中职到高职的转型升级。

“继续坚守教育与卫生报国初心，勇担职教改革使命”，这是张先庚最新的目标。

矢志扎根基层

“深耕一寸，苗长一尺”。那些矢志扎根基层、默默发光发热的教师，总是令人无比感佩。

江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、教师杨瑞清，40多年坚持扎根乡村办教育，把乡土生活作为教学资源。他创办的行知小学，也从一所简陋破旧的乡村小学，发展为集幼、小、中和教育实践基地为一体的集团化现代学校。

安徽省六安市霍邱县第一中学校长、教师杨明生，留守家乡贫穷落后的地区30多年，默默耕耘在教学一线。他数次拒绝发达地区的高薪聘请，更克服肿瘤病痛，用奋斗赢得霍邱老百姓最真诚的赞誉。

甘肃省张掖市肃南县明花学校教师安文军，30年辗转4个乡村学校，将青春和爱心全部奉献给牧区的孩子。他主持完成的三项课题，为牧区学校学生习惯培养、心理健康辅导、理想教育、提升学生综合素养和少数民族地区建设书香校园提供了一条切实可行的发展思路。

倾注大爱深情

教育是一门“仁而爱人”的事业，有爱才有责任。

山西机电职业技术学院教授李粉霞深谙这个道理。被学生亲切地称为“霞姐”的她，用无微不至的关爱帮助职校学生学习成长。她说，必须让学生在职业学校找到梦想和希望，那就是以技立身。

另一位来自职业学校武汉市旅游学校的老师马丹同样用无私的爱心关心学生的成长发展。2016年以来，她两次申请参加“组团式”援藏工作，在雪域高原上践行“爱的教育”。她说，选择了援藏就选择了奉献和担当。

上海市浦东新区特殊教育学校校长、教师周美琴拥有35年的特教生涯。特殊儿童的悲喜她感同身受，特殊儿童的生命她用专业守护。她的学生中，有的在国际上表演，有的考上著名大学，更多孩子则学会了自食其力。她说，孩子的成长，就是我的成就。

今年全国教书育人楷模中，“80后”孙怡最年轻，教龄却也超过20年。2000年毕业后，她毅然选择回到新疆生产建设兵团，投身学前教育，从此再也没有离开这份事业。22年来，近千名3到6岁的边疆孩子得到她的照料。她说，只有用爱才能教育孩子。

又是一个九月开学季，又是一批教书育人楷模。

从幼儿园到高校，从职业学校到特殊学校，从文科到理工科……他们代表着新时代教师队伍的杰出风采，用心用情诠释出“四有”好老师的可爱模样。

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