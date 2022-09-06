郑巍巍

原标题：在新课标指引下帮助孩子自然快乐地享受学校生活

前不久，教育部发布的义务教育课程方案和课程标准，提出了基于学科核心素养的课程目标和育人目标。新学期，如何在新课标指引下，落实“双减”政策，帮助孩子完成幼小衔接的角色转变，是摆在一线教师面前的重要议题。学校应紧紧抓住课程及活动设计这一关键点，帮助孩子迈好入学第一步，自然快乐地享受小学生活。

课程设计要有趣味

每个孩子都有顽皮的天性，在步入小学的最初阶段，快速帮他们完成角色转变，适应新的学习生活，能够有效避免产生厌学情绪。

为此，学校从新生入学开始便应着重设计特色活动和课程，并在设计过程中加入更多游戏环节和趣味活动。从成长规律来看，低年级学生更喜欢动手、绘画、体育运动等方式，因此课程可考虑融入游戏化教学、模拟城市、趣味运动会、非遗文化体验活动等，帮助孩子在充满趣味的课程活动中，充分释放顽皮的天性，从而让他们爱上学校新环境，同时习得更多综合能力，顺利适应小学生活。

值得一提的是，从教学实践来看，混龄活动也具有很大优势，让高年级的大哥哥、大姐姐一起帮助低年级孩子融入校园生活是个不错选择。去年，学校有一位一年级新生，因为不适应新环境而哭闹不止，在参观校园和活动采访环节，我们就安排了与他居住在同一社区的哥哥一起参加，后来在游园报到时，这个孩子已经可以与同龄人及高年级学生自然轻松地完成互动，正式入学后再也没有出现过哭闹的情况。

家校社要协同联动

在“双减”大背景下，一线教育工作者更应树立系统治理、协商共治的意识，不断完善家庭、学校、社会协调育人机制。小学阶段学习压力相对较小，孩子们在完成基础性知识学习之外，还需要增加更多拓展性的学习内容，帮助他们培养对各学科的兴趣，并鼓励探索，保护他们的好奇心。

可以以开设家长学院的方式，设计家长可以执教的课程以及想要学习的课程。同时通过搭建家校社智慧联盟，有效了解家长的想法，帮助家长理解学校的教育理念，助力学校更好地开展特色课程教学。

在家校社资源的有力支持下，我们为有文艺特长的孩子打造了学生舞台，为有体育专长的孩子设计了体育赛事，为有播音主持特长的孩子开设了电视台与广播台，从“面向每个人”，到探索、实现“适合每个人”，这也成为推动学校不断进行教育实践与创新的原动力。

课程教学要做好文化浸润

拓展孩子们获取教育资源的渠道，努力满足学生个性化的需求，是缓解家长焦虑，增加孩子进步感和获得感的有效途径。迈好入学第一步，更需要学校围绕课程教学做好文化浸润的相关工作。例如，以开学阶段富于情感支持并具有游戏环节的迎新教育课程为起始，结合在地资源、时事热点、重大节庆活动设计相关主题课程，拿生活做教材，以社会为课堂并充分延展，可以为儿童全面发展创造更多可能性。

学校可以节庆活动、社会实践为基点，吸纳家长群体、教师群体和学生群体一起完成以感恩、民族、生态等为主题的教育活动。如新生入学的启蒙礼、教师节活动、母亲节活动、模拟城市职位竞选等活动，让孩子始终浸润在文化世界中，帮助其完成更好的成长，真正彰显家校共育的优势与价值。

（作者：郑巍巍，系浙江省杭州市萧山区河上镇中心小学校长）

(责编：李依环、熊旭)