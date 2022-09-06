原标题：海口中小学开学 疫情防控不放松

9月5日，海口市椰博小学的学生有序排队测量体温后进入校门。 骆云飞 摄

9月5日，海口中小学开学。

5日，海口市英才小学大门口，学生们在老师的指引下间隔一米排队测温进入校园。该校办公室副主任陈德超介绍，学校按照海南省教育厅要求，返校师生员工均需提前7天到达海口，并持“三天两检”核酸阴性证明返校。

“目前还有100余名学生因疫情未能返校，针对这部分学生，学校将合理安排网课和作业，返校后也会提供专门的辅导让学生能够跟上教学进度。”陈德超说。

对于开学后常态化的防疫措施，海口市第四中学体卫艺副主任黎春莉称，学校每天都将会抽检20%的师生员工做核酸检测，保证一个星期实现全校排查。此外，学校严抓每天的晨午晚检，监测学生体温情况。食堂方面实行错峰用餐，并使用隔板保证单人用餐。

海口市第四中学高三学生许誉尹说，“比起上网课，能够跟大家一起备战高考，会觉得更有底气。”

根据《海南省2022年秋季学期开学和疫情防控工作方案》，海南无疫情的市县及实现社会面清零的市县，由市县防疫指挥部根据当地疫情情况和开学条件决定本市县学校开学时间。明确中小学、幼儿园开学时间不得早于9月5日。除线下开学的中学外，全省初三、高三年级原则上自9月5日起实施线上教学。中职学校原则上开学时间统一延后至9月13日，各高校根据属地疫情情况和学校开学准备情况，错峰错时合理确定师生员工返校批次。(张月和)

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