原标题：新时代推进科普工作系统布局已形成

日前，中办、国办印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》（以下简称《意见》），聚焦当前科普发展面临的重要问题，进一步明确科普发展的战略任务和使命导向，标志着新时代推进科普工作的系统布局已经形成。

在新时代，如何树立大科普理念，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局？将有哪些具体举措和亮点？9月5日，国务院新闻办举行新闻发布会，围绕相关问题进行了解答。

多管齐下构建社会化科普发展格局

《意见》提出，要树立大科普理念，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局。那么社会化的科普发展格局如何构建？

科技部副部长李萌表示，科技部将从五个方面推动落实：一是依托全国科普工作联席会议机制，加强科普工作统筹协同。这一联席会议机制由科技部、中央宣传部、中国科协牵头，共有40多个部门参加，将设置央地、部门科普合作项目，构建上下联动、全国一盘棋的科普工作格局。

二是发挥好网络科普力量作用。“网络空间已经成为科普工作的重要阵地，所以要把网络科普队伍作为重要的新生力量来支持和培育，引导其传播正能量，增强科学性，更加便捷地服务广大群众。当然还要整治网络传播中反科学和伪科学的内容，以及以科普的名义欺骗群众、扰乱社会、影响稳定的行为。”李萌说。

三是要推出一批感染力强、影响力大的科普作品。围绕“四个面向”，聚焦涉及面广、影响力大、群众关心度比较高的前沿科技，比如绿色双碳、人工智能、基因编辑、量子科技、高速移动网络等内容，采取项目式的定制、特约创作方式，推出一批弘扬正能量、公众喜闻乐见的优质科普作品，大力提升我国科普的原创能力。同时，还要注重发现和培养科普创作人才和重视对科普创作企事业单位的支持。

四是支持高水平专业化的科普场馆建设。李萌透露，科技部正在研究开展科普场馆内容的提升行动，增强展示内容的准确性、通俗性，不断提升科技场馆展示能力和智能化水平。同时，谋划构建适应新时代要求的国家科普基地体系，在与各部门、各地方共同打造国家科普基地的基础上，还要推出一批代表国家水平、公众深度参与互动的场景基地，“用场景来驱动科普工作，切实让公众在参与体验的过程中学习科学知识，掌握科学方法，培养崇尚科学的精神”。

五是营造重视科普的社会氛围。李萌指出，在科普经费投入上，将鼓励和引导社会资金通过建设科普场馆、设立科普基金、开展多种形式的科普活动，投入科普事业，还要打造有国际影响力的科普论坛，提升中国科普的国际影响力。

各级科协组织将强化科普工作职能

《意见》对我国各级科学技术协会的科普责任提出了明确要求。进一步加强科普工作，科协组织将发挥怎样的作用？

“《意见》明确提出各级科协组织要发挥科普工作主要社会力量作用，首次提出‘要强化科普工作职能’。作为科协组织，我认为这是新时代赋予我们的一个重大历史责任。”中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海说。

孟庆海表示，首先，要提高政治站位，突出科普价值引领。科普是群众性科教社会实践，也是科协组织的基业和看家本领。科协组织要从巩固党的执政基础的政治高度来看科普工作，从践行科技为民的实践要求来推动科普工作。

其次，要构建“六位一体”高质量科普服务体系，提升科普服务能力。2021年，中国科协制定并发布的《中国科协科普发展规划》，明确提出以“科普中国”品牌为引领，通过搭建各类科普工作平台，建设科普专业人才队伍，深化科普供给侧结构性改革，抓好科技场馆体系和基层阵地建设，来构建品牌、平台、机制、队伍、改革、阵地“六位一体”高质量科普服务体系，“我们将把体系优势转化为服务发展优势。”孟庆海说。

再次，要发挥科协组织优势，完善四级联动基层科普组织动员体系。孟庆海表示，科协组织做科普工作，最大的优势是组织优势和人才优势，“我们构建起了省域统筹政策和机制，市域构建资源集散中心，县域组织落实，以新时代文明实践中心、党群服务中心、社区服务中心等为阵地，以志愿服务为重要手段的基层科普组织动员体系。我们这样做的目的，就是让科普服务能够直达基层。”他介绍，到目前，科协组织已在全国500个文明新时代实践中心实现科技志愿全覆盖，有实名注册的科技志愿服务者345万名，有1200万名科普中国信息员活跃在基层一线。此外，要加大优质科普资源供给，以科普短视频创作为重点，推动优质科普创作行动计划。

持续推动公众科学素质国际组织建设

近年来，我国积极同世界各国开展科普交流，分享增强人民科学素质的经验做法，以推动共享发展成果，共建繁荣世界。在新时代，科普国际交流将如何进一步加强？

中国科普研究所所长王挺介绍，我国将持续推动公众科学素质国际组织建设，“我们将致力于搭建科学素质领域全球性、综合性、高层次的交流合作平台，在连续举办世界公众科学素质促进大会的基础上，牵头创建公众科学素质国际组织，分享增强人民科学素质的经验做法，加强国际科学素质标准建设，持续实施科学素质交流合作项目，推动共享发展成果、构建人类命运共同体”。

王挺表示，我国将聚焦疫情防控和应对未来发展、粮食安全、能源安全、人类健康、灾害风险、气候变化等人类可持续发展面临的共同挑战，加强青少年、妇女和教育、媒体、文化等领域的科技人文交流，举办世界公众科学素质促进大会，深化与“一带一路”沿线国家科普机构的交流合作，持续开展“一带一路”科普交流周等活动。

此外，将推动优质科普资源国际共建共享。组织优质科普资源与世界公众科学素质组织筹委会成员单位共享，开展流动科技馆、“一带一路”国际巡展，探索长期合作的有效途径，依托科普场馆、学会及地方社会组织等开展国际学术交流和培训活动。同时，深化国际及港澳台青少年科技教育交流。做强“一带一路”青少年创客营与教师研讨活动品牌，巩固“一带一路”国际科学教育协调委员会伙伴关系网络，开展港澳台大学生实习体验交流等活动。（记者 杨舒）

(责编：李依环、郝孟佳)