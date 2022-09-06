原标题：扁桃体菌群具免疫调节作用

扁桃体大家并不陌生，它是重要的淋巴器官，因其产生的淋巴细胞和抗体，可以对付入侵的各种致病微生物，包括细菌、病毒、寄生虫等，发挥着抗细菌、抗病毒的防御功能，常常被称为是人体免疫系统的第一道大门。我科学家发现，扁桃体菌群与肠道菌群类似，其微生态失调可导致局部免疫激活并诱发全身免疫反应。

日前，北京大学人民医院临床免疫中心栗占国教授课题组和中国科学院微生物所王军教授课题组合作，在国际顶级学术期刊《尖端科学》（Advanced Science）在线发表论文，证明扁桃体菌群的免疫调节作用。未来，扁桃体抗菌肽有可能用于治疗类风湿关节炎。

据了解，口咽部是饮食和呼吸的必经之路，因此，扁桃体存有丰富的微生物，其中不仅存在有益菌，也含有致病菌。当受到气候、环境、饮食等外界刺激或自身免疫力较弱之时，就会出现扁桃体微生态失调，也就是常见的细菌、病毒感染，进而引发局部免疫激活而诱发全身免疫反应，如溶血性链球菌感染可引发风湿热和急性肾小球肾炎。

研究发现，机体共生菌群与自身免疫病的发生发展密切相关。其中，肠道菌群在自身免疫病如类风湿关节炎（RA）发病中的作用机制已有诸多报道，而扁桃体作为与肠道同样重要的淋巴器官和微生物贮存库，针对其菌群的研究却有限。临床中可以见到，扁桃体发炎会导致类风湿关节炎的发生，患者关节滑膜中的致病性T细胞可能来源于扁桃体，但扁桃体参与类风湿关节炎发病的作用机制尚不清楚。为此，栗占国课题组关注了扁桃体菌群在类风湿关节炎发病中的作用及机制。这是一项在国际上首次针对类风湿关节炎患者及正常人扁桃体菌群的研究。作者通过提取患者和正常人扁桃体菌群，采用宏基因组测序方法，发现RA患者扁桃体菌群明显异常；再通过宏基因组数据分析得出，当扁桃体内的有益菌减少，可致使抗菌能力大大降低，不能控制周边的炎症反应，造成感染或免疫反应的发生。

专家表示，细胞因子是一把双刃剑，即其可发挥免疫调节作用，又参与众多疾病的发生。因此，确定细胞因子调节疾病状态的机制，有助于设计新的治疗方法。此项研究发现了扁桃体菌群在免疫平衡中的重要作用，以及唾液链球菌抗菌肽Salivaricin在类风湿关节炎上的免疫调节机制。即当扁桃体抗菌肽不足时，可引发免疫反应紊乱。因此，只要补充足够的扁桃体抗菌肽，就可以避免免疫反应的发生或用于自身免疫病的治疗，为自身免疫病治疗提供了潜在靶点。（田雅婷、钟艳宇）

(责编：李依环、郝孟佳)