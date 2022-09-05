原标题：江苏宜兴：集聚创新资源 多维度赋能双创人才

围绕强链、延链、补链，多措并举加速创新创业人才汇聚，充分发挥高校、科研院所优势，推动技术迭代、产业变革，是江苏省宜兴市推动产业转型升级的重要手段。

近日举行的第三届江苏宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛，吸引了2343个青年英才团队报名参赛，共签约落地科技人才项目106个，涵盖生命健康、新一代信息技术、数字经济、节能环保、新能源、智能制造、新材料、文化创意八大产业。

“创新是第一动力，人才是第一资源。近年来，我们聚焦重点产业发展，大力实施‘人才强市’战略，重构科创宜兴政策体系和科技招商组织体系，着力建设高水平人才平台，支持海内外人才创新创业，激发中小微企业的创业热情、创新基因，加快打造环太湖科创圈创新创业之城，为宜兴经济社会高质量发展注入新的活力。”宜兴市委常委、组织部部长钱怡如是说。

宜兴围绕科技人才招引，在深圳创成汇平台设立宜兴市海外人才工作站（欧洲站）等，全面开展宣传推介、引荐人才、对接联络、拓展合作、咨询服务等工作；围绕产学研合作，与武汉科技大学等高校分别合作建立江苏宜兴无机非金属新材料产业高校协同创新中心等，在校企协同创新、产教融合育人方面开展深度合作；围绕集聚创新资源，加速“科创飞地”建设，设立江苏宜兴陶瓷产业园区（丁蜀）武汉科创中心等，为宜兴科创发展引入了更多“源头活水”。

据了解，“才荟兴宜、锡望您来”是宜兴在国际上打响的城市引才品牌。其中，已连续举办三年的科创赛品牌影响力正不断加大，已经成为宜兴科技招商和人才招引的重要平台。自从第三届宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛在今年1月启动以来，该市聚焦新兴产业，征集了2300多个海内外的优秀创业人才和团队项目。其中，博士人才项目占比超34%，海归人才占比超27%。

值得一提的是，为吸引优秀创业人才和团队项目，该大赛优化赛道，采用“1+6+N”的模式，开展产业赛、城市赛、揭榜领题赛等。宜兴各板块更是以发展自身特色产业为目的，在上海、重庆、深圳、武汉、济南、南京等多个科技创新资源丰富城市。分别举办了生命健康、无机非金属材料、高新农业等多场城市赛。

如今，宜兴更注重大赛的“延展性”，紧密结合科技招商、科创载体平台建设等，进行资源深度对接，进而丰富大赛内涵，补足宜兴发展短板。在今年6月底的武汉城市赛上，丁蜀无机非金属新材料产业高校协同创新中心正式揭牌，中国地质大学（武汉）宜兴研究院也都落户宜兴。

“吸引全球优秀人才团队来宜创新创业，离不开政策与资本的帮助。”宜兴市科技局相关负责人说，我们积极探索“基金+科创”新模式，成立了总规模50亿元的宜兴新动能产业基金、总规模1亿元的宜兴陶都英才创业投资基金，聚焦战略性新兴行业以及种子期、初创期的科技型、创新型项目，整合“人才、资本、技术”等创新要素，多维度为创新创业团队和中小企业精准赋能。

为提高项目对接专业性，宜兴做到人才服务前置、培养节点前移。此次大赛决赛前，专门安排了一场赛前训练营，相关部门为决赛项目讲解宜兴相关创新创业扶持政策及申报流程、聘请企业负责人担任青年创业导师等。经过层层选拔，最终40个优质项目脱颖而出，晋级总决赛。(柳 鑫 李 林 本报记者 过国忠)

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