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海口市疫情总体平稳 中小学幼儿园9月5日开学

2022年09月03日08:48 | 来源：人民网-教育频道
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记者2日从海口市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到，海口市中小学幼儿园开学时间确定为9月5日，中职学校开学时间为9月13日，部分幼儿园因教师不能按时返校，缺岗情况较为突出的，可根据实际情况适当延缓开学。

海口市教育局党组成员林元山表示，该市所有学校幼儿园师生返校均需在海口居住满7天，并凭返校前72小时内，“三天两检”核酸检测阴性证明返校。

他还介绍，开学后海口将全面强化校园管控措施，无关人员和车辆不得进入校园，确保校园闭环管理，强化师生和家庭同住人员的健康管理，做好因病缺课追踪工作。

开学后，海口各中小学幼儿园将按照错时错峰原则，有序组织教职工学生分批返校、分批就餐、分批放学避免聚集。此外，该市还将每天按照全校师生20%的比例，在全市中小学幼儿园开展核酸抽检。

海口市政府秘书长陈建军介绍，9月2日0-18时，海口市新增1例无症状感染者，为外省返海口人员机场落地检核酸检测中发现。为巩固新冠肺炎疫情防控的成果，市民应每三天至少完成一次常态化核酸检测。为完成全市中小学师生入学前的核酸检测，9月2日到4日，海口在各个中小学设置130个学生专用核酸采样点。

陈建军还表示，目前海口市疫情总体平稳可控，正按照分类指导，有序放开的原则，分类别、分步骤、有序的恢复城市功能。(记者王子谦)

(责编：孙竞、郝孟佳)

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