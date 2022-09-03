精心设计开学第一课，提前备好两周的教案，制定新学期班级发展目标……开学在即，湖北师范大学教育科学学院小学教育专业2022届毕业生向妮，已经提前设计了自己的班主任工作。按照她的规划，3年成长、5年成才、10年成名，向妮没有时间放松。

这个毕业季，向妮和同学们一样“广撒网”投简历，拿到了一些工作机会，但她始终不满意。直到今年5月，在学院党总支副书记刘刚的推荐下，向妮参加了学校组织的江汉油田实验小学的招聘，在30多个候选人中一路过关斩将，脱颖而出，获得了唯一一个语文教师的教职。

“实在是太幸运了！是成长路上老师们的教育扶持，才让我‘长大后成了你’！”年轻的姑娘欢呼雀跃。

这份幸运，源自她心底执着的教师梦，藏在她大学四年默默积蓄的努力中。

向妮的家在湖北恩施来凤县的一个小山村。父母在她很小的时候就外出打工，留守的她跟着爷爷奶奶长大。向妮说：“从小到大，对自己影响最深的就是老师。”高考报志愿时，她毅然选择了师范类专业，考入湖北师范大学。

埋下了教师梦，却不是每个人都能拿到通往讲台的那张“通行证”。

为了提升教学技能，大一时，向妮就参加了学校组织的专业见习，也在见习中看到自己与一名合格教师的差距。大二暑期，她报名支教，在河南一所乡村小学与孩子们相依相伴，更了解到乡村教育对好老师的渴求。大三时，向妮成功入选“荆楚卓越教师”协同育人计划。一年多来，每周都准时到黄石市铜都小学听课、上课、带班、组织活动，教学技能得到极大提升。大四上学期时，向妮又通过教育实习，在黄石市沈家营小学担任了半年的全职语文教师。

“四年间，我熟悉了讲台，更加热爱讲台。求职的‘临门一脚’时，学校老师在职业规划、职业培训方面给了很多指导。”向妮说，2021年秋招期间，她参加了学校组织的“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，接受了求职的简历制作、面试表达、课堂试讲等方面的培训，还参加了“第六届‘勇往职前’湖北省大学生模拟求职大赛”，由专家、老师带着“一对一”打磨应聘时的细节问题，求职能力得到显著提升。

“近5年，湖北师范大学学前教育、小学教育等专业招生规模扩大了1倍。毕业生从事幼教占比70%，毕业生到乡镇从事小学教育的占比65%。”湖北师范大学招生与就业工作处处长崔永辉告诉记者，厚植毕业生的教师情怀，引导毕业生到基层学校任教，该校采取“走出去、请进来”方式，结合“一院联一县”“百师进百校”“千生访千校”活动，分片走访联系各县（市、区）教育局和重点学校，与湖北省22个脱贫地区县级教育局和40余所中学建立合作关系，组织他们每年带编制进校开展专项招聘。

“我们还先后与黄石市政府共同创建‘湖北省教师教育综合改革实验区’，与五峰土家族自治县政府共建乡村教师教育改革创新实验区（五峰），密切与基础教育界的循环交融，为基础教育输送更多新鲜血液。”崔永辉说。

记者了解到，为推动教育事业高质量发展，教育部会同人社部、财政部等部门大力推进2022年中小学幼儿园教师招聘工作，多措并举吸纳更多优秀高校毕业生到基层学校任教。

教育部相关负责人介绍，2022年教师招聘工作部署以来，各地认真贯彻落实中小学幼儿园教师招聘有关工作要求，挖潜创新拓展岗位，加大政策引领，强化待遇保障，积极推进教师招聘工作，吸纳更多高校毕业生就业，为基层教师队伍注入了源头活水。

（记者 邓晖 通讯员 董鲁皖龙）

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