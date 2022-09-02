新华社北京9月2日电 题：只有奋斗才能成就梦想——2022年《开学第一课》取得积极反响

新华社记者白瀛

由中宣部、教育部、中央广播电视总台联合主办的2022年《开学第一课》1日晚在央视综合频道播出后取得积极反响。观众认为，节目用鲜活的故事传递了“只有奋斗才能成就梦想”的真谛，有力激发和引领广大青少年自信自强、立志成才。

节目以“奋斗成就梦想”为主题，邀请“八一勋章”获得者、“时代楷模”称号获得者以及科技工作者、奥运健儿、志愿者等登上讲台，启发中小学生感悟奋斗的真谛。

“看了《开学第一课》我发现，无论是冬奥赛场上奋力拼搏的奥运健儿，还是50年扎根土地育种的院士，他们都在少年时期就怀揣梦想，并为之不懈努力。”中国人民大学附属小学六年级四班学生王陈晞说，“他们的讲述告诉我：梦想是最好的启明星，会指引我们寻找属于自己的坐标。”

清华大学附属小学教师赵丽娜说，今年的《开学第一课》将“奋斗”这个宏大主题融入一个个真实而鲜活的故事，化为学生可观、可感的人和事。“学生们真切地感受到了，正是千千万万的奋斗者，汇聚起强大的力量，推动我们国家发生日新月异的变化。”她说。

上海市闵行区莘庄镇小学教师冯志兰说，节目用鲜活的故事表明，奋斗的天地非常广阔：可以是在奥运赛场上拼搏，可以是在农田里耕耘，可以是在世界屋脊科考探秘，也可以是在广阔海洋中驾驶战舰保卫祖国，我们每个人的本职岗位都是奋斗的天地。

北京教育科学研究院班主任研究中心助理研究员龚杰克说，今年的《开学第一课》以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，在新学年开学之际为中小学生营造了积极向上、奋发进取的浓厚氛围。

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