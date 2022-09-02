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　　“背灯和月就花阴，已是十年踪迹十年心。”回想起从事汉语国际教育的那些年，我脑海中浮现出纳兰性德的这句词。恍然间，人生已过去数十年。思绪飞回到过往，往事历历在目，让我时而皱眉、时而微笑、时而又红了眼眶。

“我最欣慰的是学生接力当中文老师”（薪火相传——国际中文教育巡礼）

李德义
2022年09月02日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　李德义退休后，依然热爱和关注着国际中文教育事业。

　　学生回国继续教汉语

　　1969年，我被派往西非国家马里，在首都巴马科一所中学教汉语。当时的教学条件简陋，没有汉语课本，也没有现成的教汉语的材料，我只好自己编写教材。没有打字机，也没有印刷机，我就把教学内容刻在蜡版上，再用纸印出来发给学生。

　　在教学方面，我通常先教汉语拼音，再教汉字，有时也会讲一些简单的中国民间故事。当时，汉语是外语选修课，学生学习汉语的时间相对有限，在学习过程中会遇到各种困难。比如，有的学生因为理解不了一些汉字的写法，在书写时不知该如何下笔；有的学生因为一些汉字的笔画较多，在书写时会出现落掉某些笔画的情形。这就会导致一些学生“打退堂鼓”，这时候就需要老师引导，要在教授汉字的结构方面加大趣味性，比如把一个个汉字编成小故事。此外，我给学生们编了一本小字典，按拼音排序，包含的汉字数量为三四百个。学生遇到不认识的字，按拼音查阅就能找到，也激发了学习兴趣。

　　有几个学生的汉语学得相当不错，其中有的在马里学完汉语后继续到北京深造，回国后当了汉语老师，在马里继续教授汉语。

　　看到学生成才，并在国际中文教育领域继续耕耘，接力当中文老师，是我最欣慰的事。

　　跨越距离的中文信

　　我在西非开展中文教学3年，1972年调回国内，1973年到北京语言学院（现名为北京语言大学）从事面向留学生的汉语教学工作。在此期间，我到法国等地从事汉语教学工作。

　　那时，出国教汉语的条件已改善不少，我也不再为教材或教学资料烦恼了。确实，当时国内已经有专家编写出相关教材，甚至有些国家还有本土汉语教材。比如，法国就有自己编写的汉语教材。

　　在法国教汉语期间，我对一个在职学习汉语的学生印象特别深刻。虽然他只能利用业余时间学习汉语，但他对中国的汉字和文化特别感兴趣，学习特别用功。在课堂上，这名学生注意力高度集中，积极回答问题，不懂的地方虚心求教；在课下，他总是提前完成老师布置的学习任务，并与老师积极交流。一段时间下来，他的汉语水平提升很快。

　　也有许多学生，在我离开法国之后仍然和我保持着联系，有时候，他们还用汉语写信与我联系。每当我读到学生的来信，嘴角总是不知不觉地上扬，因为这真是让我发自内心开心的事。

　　在日本遇故人忆往昔

　　我在北京语言学院教留学生汉语时，有位在汉语短期班学习的日本留学生也给我留下了很深的印象。

　　这名学生已经参加工作——在日本从事历史教学工作，学习汉语的时间相对有限，只能选短期班。但她对中国语言和文化非常着迷，平常与我交流也很多。每天早上，我会打一会儿太极拳。她也和我一起打，说是很喜欢打太极拳时气定神闲的感觉。

　　在课堂上，这名同学积极主动；在课下，她每天都花很多时间书写汉字、练习汉语口语，因此中文水平提升很快。回到日本之后，她索性不教历史，改教汉语，还一直用中文给我写信，遣词用语非常地道。

　　后来，我在日本再次见到她。她记得和我一起打太极拳的情景，也记得和我聊中国文化的兴奋，还记得北京语言学院的校园以及上课的教室……聊起这些，大家都落了泪，正是这寻常琐事蕴含了浓烈的师生情谊。

　　退休后，我虽然离开了讲台，但依然热爱和关注着国际中文教育事业。随着中国国际地位和国际影响力的提升，世界上学习中文和中国文化的人数不断增加。我衷心希望越来越多的年轻人从事和传承这一光荣和神圣的事业。

　　（作者系北京语言大学副教授，曾任教于法国、突尼斯等地。）

(责编：何淼、熊旭)

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