“徐霞客出发了，希望大家能够以他为榜样，以江阴为起点走向世界，遍览美景，练成一身本领后，回归故里建设家乡。”8月29日上午9时，一堂特殊的“开学第一课”在江苏江阴鲥鱼港公园开课。

长江边的“开学第一课”，通过讲述徐霞客长江溯源的故事、重温渡江战役的恢宏场面、聆听守江人保护长江的事迹、观看“江豚豚知识小课堂”视频、书法展示“江阴好”“长江美”等，带领现场的同学们一起追寻、传承长江文化，开启了新学期特殊的“第一课”。

“1949年4月21日晚上7点半，渡江战役在江阴打响，二百多条船载着渡江战士扬帆进发。江阴船工王小弟驾驶的1号船冲破敌人密集的炮火，助力渡江战士顺利登陆。王小弟这条船因为率先登陆，被誉为‘渡江第一船’。”江阴市初级中学学生杨卓遇站在渡江战役纪念馆前，动情地为同学们讲述了那段峥嵘岁月。江阴市初级中学于1984年创建了“渡江第一船中队”，杨卓遇是第38任中队长，向学弟学妹讲述英雄事迹，是她的首要任务。

从红色记忆中挖掘城市与长江的渊源，“开学第一课”一下子勾起了孩子们的兴趣。守江人郑金良从2002年起连续20年向长江放流河豚等珍稀鱼类，被评为江苏省首位“最美生态环境保护者”。“2020年6月，长江‘十年禁渔’的第一年，长江海门段检测到几尾野生河豚的鱼苗，这说明野生河豚种群在长江里出现了！证明我们江阴20多年来的放流没有白费。希望同学们能够参与到长江大保护中，不要让河豚像鲥鱼一样濒临灭绝。”郑金良说。

江阴市委常委、宣传部部长程政向记者介绍：“近年来，江阴把建设长江国家文化公园江阴段作为建设现代化滨江花园城市、打造长江生态安全示范区的重要内容，整体性保护利用江苏学政衙署、徐霞客故居、刘氏兄弟故居、黄山要塞等文物遗迹，江阴长江大保护展示馆、城市记忆馆建成开放，‘一江一河’城市T台加快构建，江阴外滩、窑港口湿地成为网红打卡地。”

（记者 苏雁 通讯员 姬尊雨）

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