2.8万亿元！这是《2021年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）于8月31日发布的去年我国全社会研发经费投入总量。这一数字较上年增长14.6%。同时，中国作为全球第二大研发经费投入经济体，连续6年保持两位数增长，也为全球研发经费增长作出重要贡献。

当前，面对更趋复杂严峻的国内外形势，全社会研发经费投入仍保持较快增长，这将为我国经济社会高质量发展带来怎样的重要意义？就此，记者采访了有关专家。

我国基础研究投入和企业研发投入规模均居世界第二

研发经费是科技创新活动的源头之水，其投入规模和占GDP的比重（即研发经费投入强度）不仅是反映一国对研发活动资金支持力度的重要指标，也在很大程度上体现了经济转型升级进程和高质量发展的水平。

《公报》显示，2021年我国全社会研发经费投入达到2.8万亿元，研发强度达2.44%。中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长、研究员玄兆辉介绍，党的十八大以来，中国研发经费保持较快增长态势。2012年突破1万亿元，2019年突破2万亿元，预计2022年将超过3万亿元。这表明，随着创新驱动发展战略的深入实施，科技创新对经济社会发展的驱动作用日益增强，有效支撑构建新发展格局、推动高质量发展。

中国科学技术发展战略研究院研究员刘辉锋指出，中国研发经费投入强度从2012年的1.91%提高到2021年的2.44%。这一水平已位居发展中国家之首，高于欧盟2.20%的平均水平，但略低于经合组织（OECD）成员国2.68%的平均水平。

基础研究是创新活动的总开关。《公报》显示，2021年我国基础研究投入水平明显提升。全年基础研究经费投入达到1817.0亿元，较上年增长23.9%，增幅创近10年新高，基础研究经费占研发经费的比例达到6.5%，并连续3年稳定在6%之上。从国际上看，中国基础研究经费投入规模在国际上已排名第二位。

《公报》同时显示，2021年中国企业投入研发经费规模超过2万亿元，占比为76.9%，已经成为保障全社会研发经费增长的主导力量。企业研发经费规模稳居世界第二位。

区域创新高地和国际科创中心建设效果凸显

持续加大的科技经费投入，有力地支撑了我国经济社会高质量发展。

《公报》显示，2021年，中国研发经费超千亿元省份数量较上年增加3个，达到11个，区域创新高地建设效果显著。其中广东、江苏、北京和浙江的研发投入超过2000亿元。从国际上看，这些地区的研发经费规模已接近或超过部分欧美发达国家。与上年相比，北京、上海、广东的研发经费增幅分别为13.0%、12.6%和15.0%，北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科创中心示范引领作用显著增强。此外，湖北、湖南、四川、安徽、河南等一些中西部省份的研发投入跻身“千亿省份”行列，投入增幅均在10%以上，有力支撑地方探索各具特色的创新驱动发展道路。

财政科技投入是研发经费的重要来源。近年来，地方财政科技支出规模和占比均创历史新高。受新冠肺炎疫情影响，2020年我国国家财政科技支出出现小幅下降。2021年，国家财政科技支出止跌回升，并超过2019年的历史最高水平，达到10766.7亿元，实现连续3年保持在万亿元之上。其中地方财政科技支出达到6971.8亿元，较上年增长10.0%。

玄兆辉分析，经过30年发展，中央和地方在国家财政科技支出中的占比结构发生实质性变化。1990年，中央和地方的比例分别为70%和30%，2009年中央和地方各占50%，2021年地方财政占比进一步提高到65%，在国家财政科技支出中居主导地位。“地方财政科技支出的快速增长，表明地方政府越来越重视科技创新，加速推动区域经济发展模式从要素驱动向创新驱动转变。”他说。

中国研发经费投入将进一步提升

“党的十八大以来，中国科技事业实现历史性、整体性、格局性重大变化，科技实力跃上新的大台阶，成功进入创新型国家行列。然而，从投入来看，中国研发经费规模多年稳居世界第二位，但仅相当于美国的一半；研发经费投入强度与2020年美国的3.45%、德国的3.14%、日本的3.27%、韩国的4.81%等相比，我国仍有较大差距。”玄兆辉说。

刘辉锋也指出，横向来看，美国、日本、德国、法国等国的基础研究经费占比基本保持在12%~23%之间，“中国要达到与之相当的水平，仍需要长时间积累和追赶。未来中国要跻身创新型国家前列，乃至成为世界科技强国，必须持续加大全社会研发经费投入，优化和调整经费投入结构，尤其要大幅提高基础研究的比例”。

玄兆辉强调，我国企业研发经费中基础研究占比仅为0.5%，相比之下，欧美创新强国的占比普遍在5%以上。我国企业基础研究经费长期在低位徘徊，投入规模低于美、日、德、韩等国。如果不能优化调整研发经费投入结构，将不利于从源头上解决关键核心技术受制于人、创新链短板等问题。

“因此，建设世界科技强国仍需持续加大全社会研发投入。”刘辉锋表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新工作，加强战略性、全局性谋划，坚定实施创新驱动发展战略，出台一系列重大政策措施，在鼓励社会资金投资研发活动、落实激励企业研发投入的税收优惠政策等方面加大力度。随着相关政策加快扎实落地，中国的研发投入水平将实现进一步提升。（记者 杨舒）

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