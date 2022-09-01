“如果世界上有什么真能永垂不朽，那么我相信只有高尚的品格和伟大的精神！我们会继续努力，带着白晓卉的希冀，战胜疫情，尽享国泰民安！”7月底，“齐鲁时代楷模”白晓卉同志先进事迹报告会在山东第一医科大学附属肿瘤医院举办，四位宣讲团成员用真切质朴的语言，深情讲述了白晓卉致力于医疗卫生事业，以实际行动诠释一名共产党员初心使命和责任担当的光辉事迹。

这是山东第一医科大学（山东省医学科学院）组织举办的第七场“齐鲁时代楷模”白晓卉同志先进事迹巡回报告会。这既是对抗疫英雄山东第一医科大学附属省立医院临床医学检验专家白晓卉的致敬，更是一场让校（院）师生难忘的思政课，是校（院）实施“领航工程”的具体实践。

今年以来，山东第一医科大学（山东省医学科学院）突出党建引领作用，围绕落实立德树人根本任务，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，建立党支部普遍联系班级服务学生长效机制，打造“领航工程”党建品牌。

校本部117个机关、科研教辅机构和各学院的教工党支部，与学生班级全面建立起联系，充分发挥基层党支部和党员对学生的思想引领、生活关爱和心理指导作用，领航班级进步和学子成长，努力实现大学生成长成才、党员干部培养锻炼同促进，基层党支部建设、学生思想政治工作同提高。

“领航工程”重在“双向奔赴”、春风化雨，充分调动双方的积极性，努力让学生们“唱主角”，而不是“当听众”。每一次活动主题的确定、活动形式的选择等，支部成员会充分听取联系班级学生们的意见建议，拉进与学生之间的心理距离。在党委办公室与联系班级的一次主题活动中，大家畅谈专业认识、分享职业规划、寻求师长指点，取得了良好的示范引领效果。

生物医学科学学院2021级生物医学泰山班李良骁分享说：“我们身处最好的时代，专业知识扎实、实践技能过硬是大学生的标配，未来职场必然要求高素质的复合型人才。这就要求我们认真上好每一堂专业课，珍惜每一次磨炼技能的机会，以扎实的理论知识、过硬的实践技能，为未来职场驰骋保驾护航。此外，在学习实践过程中，及时总结、复盘反思至关重要。现在前行的每一步，都会在未来给你最满意的答案。”

在“领航工程”中，校（院）通过“权小益”平台、师生沟通见面会等认真倾听学生心声，后勤服务部门请学生走进校医院、餐厅，部门工作人员主动走进学生宿舍等，面对面解决学生存在困难。每个党支部、每位党员都要了解学生诉求，积极回应学生关切。

在临床与基础医学院（基础医学研究所）职能管理党支部书记林玮看来：“‘领航工程’为我们搭建了新的平台，这既是一个教育的平台，更是一个爱的平台。”

今年五四青年节正值疫情防控闭环管理期间，各党支部通过座谈交流会、主题班会、报告会、主题党日、现场观摩等形式，开展“领航工程——我为抗疫作贡献”主题活动，深入了解学生的思想、心理状况，关心和帮助解决学生在学习、生活中遇到的困难和问题，号召学生积极为打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。

在“领航工程”的推动下，广大师生医护员工奏响了校园“三全育人”合奏曲，全校共有4000多名学生先后加入校园疫情防控志愿服务工作中，形成“点燃一盏灯、照亮一大片”的志愿服务效应，“防护白”“志愿蓝”“青春红”交相辉映。

对于山一大学子来说，“领航工程”不仅是引领前进方向的一面旗帜，也是日常学习生活中解决问题的一个向导。在“互联网+”大学生创新创业大赛申报期间，不少学生在撰写项目申报书中的财务分析版块时急需专业指导。医药管理学院财政金融系党支部获悉这一情况后，从基础理论到案例分析，设计了一次针对性强、内容丰富、通俗易懂的“领航工程”主题活动，帮助同学们答疑解惑。

医药管理学院财政金融系党支部书记张继鹏说：“我们支部的党员通过通俗易懂、深入浅出的方式解决了同学们提出的各类问题，不仅帮助他们顺利完成了大赛的申报，还激发了更多学生参与大创项目的积极性。”

“‘领航工程’是我们坚持党建引领，实现校（院）一流大学建设目标的重要载体，是把新时代党的建设总要求在大学落地生根的有效抓手，我们将坚持两手抓、两结合、两促进，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，落实落细基层党建和教育高质量发展的各项任务要求，不断推动校（院）党建工作与事业发展深度融合、相互促进。”山东第一医科大学（山东省医学科学院）党委书记韩金祥说，“领航工程”作为今年重点打造的党建品牌，与教、科、医、防相辅相成，相互促进，为“双一流”大学创建凝心聚力、赋能增效。

（记者 赵秋丽 冯帆 通讯员 姜珊 李亭）

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