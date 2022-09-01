新华社北京8月31日电 题：准备好了 各地做足“功课”迎开学

新华社记者王凯、吴振东、吴晓颖

开学前夕，各地中小学校全力以赴做好准备。记者在上海、山东、四川等多地看到，学校积极做好疫情防控工作，围绕“双减”要求做好新学期课程准备。同时，学校和家长指导学生做好各项准备，迎接新学期的到来。

紧绷疫情防控“安全弦”

8月31日上午，四川省芦山中学新生入学报到，校门口区域被划分为多个通道，留观室、红外线测温系统、一米线已安装到位。学生们有序排队，测体温、查验健康码、查看核酸报告、提交健康监测表……全部做完后，学生们方可依次进校。

芦山中学副校长程洁说，学校已备足了口罩、消毒液、温度计等防疫物资，制定了学生分批分期错峰返校等方案，为学生营造安全有序的校园环境。

8月31日，四川省芦山中学初一、高一新生有序入学报到，门卫在查看核酸检测报告。（受访者供图）

临近开学，我国各地中小学校重点部署疫情防控工作，组织专业人员对校园进行全方位消杀。同时更加细化疫情防控各项要求，始终紧绷疫情防控“安全弦”。

上海市普陀区武宁路小学将每位学生的姓名、照片、离线“随申码”制成胸卡，以不同颜色区分不同年级。胸卡由学生随身携带，还可用于在校期间的核酸采样。

经历了疫情考验，上海各学校更加重视提高学生自我健康管理能力。为更好地帮助一年级新生了解防疫要求，上海市卢湾二中心小学还拍摄制作了一系列通俗、生动的小视频，通过情景模拟与问答，直观呈现校园防疫要求以及正确佩戴口罩、手部消毒的方法。

新学期开学前夕，上海市黄浦区卢湾二中心小学组织教职员工进行校内核酸采样培训。（受访者供图）

备课“充电”忙

据了解，各学校充分结合“双减”要求，组织教师在暑假“充电”，积极进行备课、教研，迎接新学期的到来。

暑假期间，四川省雅安市雨城区第二中学的老师们参加了新高考、新课程、新教材全员培训等活动，并围绕“双减”要求进行了高效课堂教研，在作业设计上严格控制初中生作业时间总量。

“根据难易程度将初中作业分为ABC三类，除A类必做作业外，学生根据个人情况选择B类、C类选做作业。”雅安市雨城区第二中学校长庹庆明说，在老师辅导下，住校生在第三节晚自习前可以完成当天全部作业，保证学生睡眠时间。

作为全国青少年校园排球特色学校，山东省青岛定陶路小学围绕“双减”要求，充分挖掘排球特色的育人优势，将排球文化建设与“德智体美劳”深度融合，引领学生实现全面发展。

图为青岛定陶路小学学生在进行排球学习。（受访者供图）

青岛定陶路小学教导主任薛静说，学校扩大、充实排球文化的意义，在新学期开学前全面构建了“V润德、V启智、V健体、V尚美、V促劳”五育融合的“V+课程”体系；预设了“现实调研—顶层推进—干部带动—点上培育—系统推进”的精致管理路径，以期实现课程的深度运行。

家校共育共迎新学期

家长是孩子的第一任老师，各地深入开展家校共育，指导家长和学生迎接新学期。

“咱们学校虽然只有六岁，跟你们差不多大，但是它却已经是非常厉害的学校了……比如趣味运动会，同学们可以骑在‘毛毛虫’上飞快地往前跑……”每年新学期，青岛市即墨区华山路小学的新生都会收到一封特殊的入学通知书，里面写有五年级学生送给他们的一封信。校长马瑞霞说，以孩子的视角来写信，可以让新生更好更快地认识和适应新环境，做好新学期的各种准备。

在山东省胶州市第六实验小学，班主任老师在做好开学前常规工作的同时，还向家长们推送当地教育部门官方发布的“收心指南”。

“为孩子提供安静的‘收心’环境、与孩子进行情感交流、鼓励孩子制定学习计划……”在学校推送的公众号里，心理、作息、学习、生活等内容为家长和学生提供了开学准备的“诀窍”。

胶州市第六实验小学校长张淑红说，学校在放假前和开学前始终坚持做好家庭教育工作，通过家长和孩子喜闻乐见的方式，督促家长指导孩子做好开学各项准备，以最好的状态迎接新学期。

(责编：白宇、赵欣悦)