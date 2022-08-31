8月23日，全国高素质青年农民培育工作暨2022年湖北省高素质青年农民培训班启动仪式，在湖北黄梅举行。在长江之畔的鱼米之乡，“新农人”迎来了一场属于自己的盛会。

近年来，黄梅抢抓长江经济带、乡村振兴、革命老区振兴等发展机遇，真心实意、真金白银邀请能人回乡创新创业，努力造就有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质青年农民队伍，涌现出一批批活跃乡里的“新农人”，为县域经济高质量发展注入新动力。

时值出伏，在小池镇冯圈村的湖北萌升农业科技有限公司温棚里，一盘盘玉米苗、包菜苗，行列齐整，长势喜人，正待“出阁”。

“我一直认为农业门槛非常高，因为它需要协和天、地、人。”萌升农业负责人徐步升说，自己打小在农村长大，深知农民的艰辛、农业的不易。他经常在想，自己能为家乡做点什么。

徐步升的创业之路，要从10株苦瓜苗说起。

2010年，从福建农林大学毕业的他，进入一家农业企业工作。小池蔬菜九江卖，换来粮油养三代。与江西九江市隔江相望的小池镇，一直有种蔬菜卖的传统。2011年，徐步升好奇地将10株苦瓜苗带回老家试种。不承想，次年就谈成了一笔生意——7亩地1400株苦瓜苗。他认为，育苗直接关乎农民收成与生计，大有可为。

“2012年，黄梅小池经济开发区成立，各种创业利好政策相继出台。得知这个消息，我内心十分激动，一个念头越发强烈：回到家乡，建设家乡！”徐步升说。2013年，他辞职返回家乡成立萌升农业，专注蔬菜种苗培育。

当时，黄梅投资近2000万元在小池镇建设鄂东蔬菜种苗资源与示范中心。2017年7月，徐步升“拎包入住”蔬菜育苗工厂。数年后，育苗基地搬迁，好在干活的乡亲们并未流失。

10年来，萌升农业采用“公司+合作社+农户”的模式，带动合作社成员100余人就业，帮助小池及周边蔬菜种植户增收500多万元。如今，公司已在黄梅县和团风县建起200亩的现代化育苗工厂，蔬菜与花卉种苗年培育能力可达7000万株，育苗服务半径扩展到周边多省。

在黄梅，有一群跟徐步升志同道合的“新农人”。他们有的是土生土长的黄梅人，如南北山“土猪哥”何小营；有的是黄梅女婿或媳妇，如谦益农业的李明攀；有的是被这一方水土所吸引的“新黄梅人”。谦益农业（湖北）有限公司种植部主管李陈鹏的老家在成都，2018年从华中科技大学毕业后加入学长李明攀的团队。“现在我吃住在这里，耕作在这里。”李陈鹏说。

心系桑梓思反哺，跳出一隅谋发展。

“情怀只是让人支撑下去的一个基础。”从武汉大学毕业到外企任高管，再到返乡创立袁夫稻田（湖北）农业发展有限公司，袁勇刚认为，农业的出路，在服务和工业化。

在稻田中就餐说丰年，在田埂边的火车上听取蛙声一片……位于黄梅大河镇永安水库坝下的袁夫稻田，凭借美学场景打造力、品牌流量运营力，成为声名远扬的网红打卡地。

用文创理念打造农场，用品牌思维开拓市场。不用化肥、不用农药的袁夫大米，深受市场欢迎。今年，袁夫稻田推出鲜米酪，上市4个月卖出300万元。大米的附加值成倍提升。如今，袁夫稻田集生态种植、大米生产、观光游览、火车餐饮、度假民宿等为一体，成为黄梅三产融合的典范。

跳出眼前的“一亩三分地”，放眼长远打造品牌实现增值，成为黄梅“新农人”的共同选择。

湖北梅开二度文化有限公司创始人洪利，有感于国家级非遗黄梅挑花知名度下滑、后继乏人，念兹在兹的就是黄梅挑花的湖北省地方标准早日出台。在她看来，只有正规化、标准化，黄梅挑花才能够真正振兴。

道阻且长，行则将至。近日，由梅开二度公司牵头，黄梅县文化馆、黄梅县民间文艺家协会参与起草的黄梅挑花省级地方标准，顺利通过专家评审。

“如何打造黄梅挑花的文化品牌与IP？如何让黄梅挑花的IP造福众人？”洪利说，这是梅开二度持续探索的。两年来，公司将“黄梅挑花+”项目与妇女手工技能培训结合，培训近700人，还成立“巾帼微工坊”，带动130余人在家门口灵活就业增收。眼下，4位绣娘绣了4个月的《千年古县 灵润黄梅》，即将亮相新通车的黄梅高铁站。

农村青年是乡村振兴的主力军，是最富活力的创业创新力量。在黄梅的“新农人”中，80后、90后担纲，00后已初露峥嵘。

据悉，近3年，湖北通过高素质农民培育、“一村多名大学生计划”、农村实用人才创新创业大赛等人才项目，培育高素质青年农民1.5万人，培养青年农民大学生8000名，110位青年人才获得农村实用人才创新创业大赛项目资助。一批批“新农人”，正在荆楚大地挥毫书写别样的“田园诗”。

（记者 张锐 夏静 通讯员 吴慕枫）

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