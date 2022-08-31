编者按

科技小院是一种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的研究生培养模式——研究生培养单位把农业专业学位研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题，着力培养知农、爱农、兴农的农业高层次应用型人才。近日，教育部、农业农村部、中国科协印发《关于支持建设一批科技小院的通知》，确定对68个研究生培养单位的780个科技小院建设予以支持。

在新学年新学期到来之际，我们邀请五位科技小院中的青年学子，在他们知农、爱农、兴农的故事中感受科技小院的魅力和当代中国青年的担当。?

当导师吴良泉为我规划未来三年的专业型硕士培养方案时，我被众多方案中的科技小院深深吸引了。

去年春节一过，我就来到平和蜜柚科技小院。眼前的景象震撼了我：蜜柚园星罗棋布，一片片规整的绿色铺展开来。蜜柚产业是平和县经济发展的支柱和农民收入的主要来源，在这里，90%的农业人口从事的都是与蜜柚相关的产业。

初来乍到，我有点手足无措。师兄师姐热情地带我了解科技小院，第一站就是拜访科技农民林新民。2016年之前，林师傅与身边很多柚农一样，盲目追求高产，大量投入化肥，造成蜜柚园土壤严重酸化、品质急剧下降。据他回忆，2016年前的施肥量为16斤/棵。针对这种情况，科技小院师生提出了“减少50%化肥投入”的方案。一开始，他很怀疑：“你们懂蜜柚吗？要是减产了我们全家就颗粒无收了！”经过师生们耐心科普、劝解，林师傅才半信半疑地继续与科技小院合作。

师生们选用林师傅家100棵树做对比试验。在大家的热切期待中，收获季终于来了。测产发现，减少施肥量后，蜜柚产量并没有下降，品质反而提高了，每斤蜜柚多卖了1毛钱，每亩柚园可节本增收1600元。喜得两眼放光的林师傅，此后便一心跟着科技小院，不断优化各项管理措施。

师兄师姐毕业后，我成了蜜柚科技小院的新一任院长，感觉担子一下子重了许多。在老师的建议下，我们开始了蜜柚提质增效技术入村入户培训。一次培训中，柚农问我：“这个叶子是缺什么元素呀，有点黄黄的。”拿不定主意的我只得掏出手机问师兄，尽管解答了柚农的疑问，可自己感觉一下子被“揭了短”，下定决心要加强学习。于是，我逐渐掌握了蜜柚环割剪枝、疏花疏果、施肥、割草、常见病虫害防治等一系列管理技术，明白了“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的意义。

我们还联合平和县相关部门，通过科普培训和田间观摩，组织了一批批柚农学习新技术，带动了一批懂科学、爱分享的科技农民，推动蜜柚产业绿色发展。

今年6月，福建农林大学与平和县人民政府共建的平和蜜柚研究院揭牌成立，将为平和县柚类产业的绿色优质发展与乡村产业振兴提供更多科技支撑。作为福建省最早成立的一批科技小院的常驻研究生，我深深感到新时代青年的使命与担当，愿把智慧和汗水洒在这片土地上，点绿成金、造福一方。

（讲述人：福建农林大学资源与环境学院2020级硕士研究生 雷仁清）

（项目团队：记者 张胜、高建进、王建宏、张文攀、禹爱华、龙军、李慧、王胜昔、王斯敏 通讯员 庹炼、陈玺）

(责编：何淼、郝孟佳)