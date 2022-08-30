中国共产党党员，著名生物医学工程学专家、中国工程院院士，中国医学科学院（首届）学部委员、生物医学工程和信息学部主任，复旦大学首席教授、博士生导师、生物医学工程研究所所长王威琪同志因病医治无效，于2022年8月26日在上海逝世，享年83岁。

王威琪，江苏海门人，1939年5月30日生于上海，1956年考入复旦大学物理系，1961年留校任教，1999年加入中国共产党，同年当选中国工程院院士。曾任国家医疗器械评审委员会委员、教育部科学技术委员会委员、上海市突出贡献专家协会副会长、上海市高端医学诊疗装备工程研究中心工程技术委员会主任。

王威琪毕生献身于医学超声领域研究，在国内率先开展血流检测研究，试制成功我国第一台“电磁血液流量计”，研制了六十单元B型超声诊断仪，提出了采用独立的双超声束多普勒效应定量测定血流速度方法。他带领团队在医学超声图像处理、骨超声等领域获得多项成果，在超声诊断基础研究方面作出了一系列原创性卓越贡献，培养了一批生物医学工程领域学术骨干。

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