李卫东

全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。建设高水平人才培养体系，必须将思想政治工作体系贯通其中，必须抓好课程思政建设，解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题。

近年来，高校课程思政建设环境不断优化，配套措施支持到位，广大教师实施课程思政建设的积极性显著提高。在课程思政建设中，应着力解决“融”的问题，理性、智慧地运用“融”的思维，找准专业知识教学和思政教育的关键点，在课程体系中系统融入思政元素，在课程教学中有效实施思政教育。

要将价值引领融入课程设计。课程思政建设是一项系统工程，价值引领是课程育人的本质要求。教师在进行课程设计时，要结合课程育人目标，紧紧围绕坚定学生理想信念，优化课程思政内容供给。应结合各类课程的知识特征、能力属性、教育功能，系统挖掘思政元素，形成思政资源体系，并将价值引领贯穿人才培养的全过程，渗透并融入课程教学的各环节。

要将思政元素融入课程教学。融入不是简单的叠加、黏合，而是要找到课程教学与思政教育的结合点和衔接线，有效融入课程教学中，使专业教学与思政教育有机渗透、融为一体，使思政教育在润物无声、潜移默化中感染学生、浸润学生。例如，在我校的“园林计算机辅助制图”课上，教师结合乡村景观及农业规划优秀案例等教学内容，将家国情怀、文化自信、工匠精神、生态环境保护等思政元素融通到课程教学中，实现了专业课教学与思政教育有效融合。

要将立德树人融入课程评价。课程思政实施的成效必须以落实立德树人的根本任务为检验标准。课程思政效果评价要注重评价指标的科学性和评价主体的多元化。可以围绕社会需求、用人单位要求、专业定位、课程标准、学生发展等维度，聚焦爱国情怀、责任意识、职业素养、团队精神、学习态度和自信心等要素，开展课程思政效果评价，推动教师投身课程思政建设，更好地发挥积极性、主动性和创造性。

总之，课程思政建设的“融”，要努力做到严谨贴切、润物无声。广大教师应通过推进课程思政建设有效提升育人水平，践行为党育人、为国育才的初心使命。

（作者为广西职业技术学院党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 05 版）

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