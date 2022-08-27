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“学术中国·2022”国际高峰论坛在京举行

2022年08月27日03:42 | 来源：光明日报
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新华社北京8月26日电 以“大变局中的文明：中国与世界”为主题的“学术中国·2022”国际高峰论坛26日在北京开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并发表主旨演讲。

黄坤明指出，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际格局深刻复杂演变，人类发展面临的机遇和挑战并存。抓住发展机遇、应对共同挑战，迫切要求推动文明交流互鉴，深化文明相处之道。要坚持平等相待、彼此尊重，加强互学互鉴、交流交融，倡导开放包容、美美与共，促进和平共处、和谐共生，以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明共存超越文明优越。要高扬人类命运共同体理念，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，充分挖掘各种文明在解决现实问题上的有益成果，以文明之光照亮世界和平发展之路，推动建设一个更加多彩、更有活力的大美世界。

黄坤明表示，希望各位专家学者充分运用“学术中国”这个中外哲学社会科学交流的重要平台，围绕年度主题深入讨论，碰撞思想火花、提出真知灼见，为中国和世界的发展贡献智慧力量。

本次论坛由中国社科院主办，以线上线下结合方式举行，来自中国和15个国家的100多名学者参加。

(责编：孙竞、何淼)

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