门 睿

“我希望海外华文教育能够与中国接轨，让学生们的中文达到母语水平，目前看来，这是做得到的。”匈牙利唐人街华文学校校长王雪如是解释她的办学目标。

出国前，王雪曾是一名小学语文教师。2000年，刚到布达佩斯不久的她接到当时匈牙利唯一一所华文学校的邀请，开启了20余年的海外华文教师生涯。

“当时的学生主要是华二代，大部分低年级学生的中文听说能力与中国同年龄段的小学生差别不大。”王雪介绍，彼时，华侨华人在匈多从事贸易行业，侨团与家庭内普遍使用中文交流，华二代能够在接近母语的环境中习得中文。

“但中文学习不仅依靠语言环境，更重要的是要接受系统性教育。”王雪表示，随着学生步入校园与社会，家庭语言环境的影响逐渐减弱，若缺少体系化华文教育，会导致其长大后只能听说、不会读写，令人惋惜。

王雪回忆，最初参与教学时，在校学生数量尚不足百人，师资也十分有限。“但我们一直坚持‘有学生就努力教’的想法，还给学生提供午饭，减轻家长负担。”凭借认真负责的态度和细致耐心的付出，王雪与所在华校逐渐收获当地华侨华人认可。

2018年，王雪回中国探亲时，参观了一所成都的小学，丰富多样的电教手段令她印象深刻。在王雪看来，对于低年级学生而言，使用电教技术对课本内容做补充介绍，在帮助学生理解知识点、建构直观印象等方面大有裨益。

由此，一直遵循传统教学方法的王雪萌发了在匈牙利创办一所接轨中国教学模式的华文学校的想法。“仅是寻找合适的校舍就耗费了3个多月，授课教材更是因货运不便，只能靠回中国出差的华商们一捆捆拎回来。”王雪表示，创办一所华文学校颇费心力，新校的落成离不开当地侨胞的支持。匈牙利唐人街集团董事长宋万军与董事叶小平是匈牙利唐人街华文学校的投资人。王雪说，宋万军曾告诉她，投资华文学校是希望回馈华侨华人社会，尽可能为孩子们提供最好的中文学习条件，希望帮助华侨华人后代传承民族文化，不忘根本。

2019年夏天，匈牙利唐人街华文学校正式开学。正在学校运转逐渐步入正轨时，新冠肺炎疫情在欧洲暴发，打乱了王雪的计划。短暂停学后，全校师生不得不转向线上课堂。

当时，线上教学平台方兴未艾，需要同时调研平台实用性并培训教师网上授课技巧。由于不确定网课教学效果，学校还实行了2个月的免费授课。王雪坦言，当时学校运转压力很大，是依靠两位投资人的鼎力支持、全体教师的不懈坚守和学生家长的通力配合才渡过难关。

如今，匈牙利唐人街华文学校已有在校学生300余人，生源覆盖当地及周边国家和地区，除华裔学生外，也有不少其他族裔学生。王雪相信，随着中文在世界范围内越来越受欢迎，海外华文教育也将迎来更广阔的发展前景。

（来源：中新网）

(责编：李依环、熊旭)