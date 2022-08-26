本报记者 张 贺

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“共享经济”“弯道超车”“顶层设计”“申遗”“碳达峰”“碳中和”……这些近年来常见的词语，被收入新修订的《现代汉语规范词典》，记录着时代的发展。

近日，国家语言文字工作委员会重点项目《现代汉语规范词典》完成新一轮修订，推出第四版，由外语教学与研究出版社和语文出版社联合出版。词典编纂者表示，辞书及时收入的新词新义凸显了社会与时代的发展。

及时收入新词新义新用法

新修订的《现代汉语规范词典》收录单字1.2万余个、词目7.2万余条、例证8万余条，基本反映了现代汉语词汇面貌。本次修订增补了近千条新词语。

国家语委咨询委员、《现代汉语规范词典》（第四版）修订主持人李行健介绍，此次收释的新词语主要来自3个方面：一是时事政治和经济层面，如共享经济、齐抓共管、弯道超车、顶层设计、供给侧等。二是科学技术进入日常生活的新词语，如公众号、云计算、碳达峰、碳中和等。三是来自大众社会生活的新词语，如刚需、慢生活、自拍、学霸等。“这些新词语真实地反映了我国社会发展引起各方面的深刻变化，应该被词典及时收释。”李行健说。

有些词语近年来增添了新的用法，或是改变了意义，本次修订也适当收入了这些词语的新义项和新用法。如“秒”字增补“借指极短的时间（多用作状语）”的义项，“刷”字增补“以类似于‘刷’的动作进行某些信息的录入、输出和识别”的义项，“云”字增补了“比喻通过计算机网络（多指因特网）提供计算服务的方式”的义项等。

此外，还增补了见贤思齐、文以载道、厚德载物、乡梓、束脩、举隅、竹枝词等传统文化词语。为贴近语文教学，此次修订特意增加了部编本语文教材中某些文言字词读音和用法的提示。如“阿房宫”的“房”，用提示加以说明“‘房’在‘阿房宫’中读pánɡ”。考虑到语言生活的某些实际情况，对“六”字后也加了提示“‘六’字用于地名‘六安’（在安徽）、‘六合’（在江苏）等时，当地人读lù”等。

词语也同样存在新陈代谢的现象，一些词语会随着社会发展而逐渐被淘汰。本次修订就删除了一些过时或使用频率较低的词语，以及个别见词明义、查阅价值不大的词语。如单放机、八进制、夯机、打柴等。

规范使用保障交流顺畅高效

“语言文字是人际间沟通交流的工具，只有规范化才能保障交流顺畅、高效。”教育部语言文字应用管理司原副司长、《现代汉语规范词典》（第四版）修订主持人张世平说，《现代汉语规范词典》作为国家语委重大项目，坚决、全面、系统地贯彻相关规范，其规范性表现在读音规范、字形规范、词汇规范、词形规范等方面。

近年来，一些字的写法、读音问题频受关注。部分热点词语的写法和读音，在《现代汉语规范词典》中都有明确说法。如“说客”的读音问题，《现代汉语规范词典》注为：shuìkè，同时为反映社会语言实际情况，在词条后面注明“现在也读shuōkè”。

张世平说：“语言文字这个符号系统是依靠交流者共同认可的意义而发挥作用的，这就需要对语言文字进行规范。规范化是保障交流顺畅、高效的需要。《现代汉语规范词典》就是为了这个目的而编纂的。”

网络词典和传统词典各有优势

当前网络词典、网络百科全书非常流行，不少网民已习惯遇到问题就查网络词典。传统纸质词典如何适应这种趋势？

外语教学与研究出版社党委书记、社长王芳认为，作为词典的不同形态，网络词典与纸质词典各有优势、互为补充。网络词典具有携带方便、查检快捷、功能多样等优势，因此受到众多用户的青睐。但传统的纸质词典在当前仍有不可替代的作用，尤其是对中小学生而言，他们正处于语言文字的学习阶段，学会查询纸质词典的方法，建立查询纸质词典的习惯，有助于他们夯实基础、巩固记忆。

王芳说，随着移动科技的迅猛发展，人们加速进入数字时代，辞书的使用习惯也逐渐发生改变。近年来，外研社也在积极探索教育服务转型与数字化融合创新，针对不同受众群体，积极整合优质内容资源，持续推进数字资源建设。作为外语教学与研究出版社词典方阵的重要一员，《现代汉语规范词典》已经开始并将逐步进行数字化的探索，开展词典形式创新、拓展词典应用场景，以更好地服务读者。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)