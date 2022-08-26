本报记者 金正波

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日前，教育部等十部门印发了《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，提出突出主渠道建设、强化实践育人、大力推进思政教育信息化、加强队伍建设、拓展工作格局等多条举措。“大思政课”建设将成为“十四五”时期推动思政课高质量发展的重要抓手，营造全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

为深入贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要论述、关于“大思政课”的重要指示批示和在中国人民大学考察时的重要讲话精神，全面推动思政课改革创新，推动思想政治教育创新发展，教育部等十部门日前印发了《全面推进“大思政课”建设的工作方案》（以下简称《方案》）。

如何破解当前思政课建设突出问题？从思政课到“大思政课”，内涵有何不同？《方案》的主要亮点是哪些？对此，教育部有关负责人就《方案》有关问题作了解读。

破解突出问题——

开门办思政课，充分调动全社会力量和资源

近年来，思政课在党中央治国理政战略全局中的地位凸显，发展环境和整体生态发生根本性转变，思政课教师队伍建设实现历史性突破，思政课教学效果大幅提升。

谈及《方案》出台的背景，教育部有关部门负责人表示，一些地方和学校对思政课建设的重视程度还不够，开门办思政课、调动各种社会资源的意识和能力还不够强，有的学校教师数量不足、质量不高，对实践教学认识不足、重视不够，大中小学思政课一体化建设亟须深化，课程思政存在“硬融入”“表面化”等现象。

“大思政课”是破解当前思政课建设突出问题的有效路径。该负责人认为，从思政课到“大思政课”，表面上只有一字之差，实质上是办好思政课的理念再更新、视野再开阔和格局再拓展。

《方案》要求，坚持开门办思政课，强化问题意识、突出实践导向，充分调动全社会力量和资源，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，建设全国高校思政课教研系统，设立一批实践教学基地，推出一批优质教学资源，做优一批品牌示范活动，支持建设综合改革试验区，推动思政小课堂与社会大课堂相结合，推动各类课程与思政课同向同行，教育引导学生坚定“四个自信”，成为堪当民族复兴重任的时代新人。

提升育人实效——

设立“大思政课”实践教学基地，开发现场教学课程和资源

据介绍，《方案》包括总体要求、改革创新主渠道教学、善用社会大课堂、搭建大资源平台、构建大师资体系、拓展工作格局、加强组织领导等7个部分。其中，22条举措主要围绕突出主渠道建设、强化实践育人、大力推进思政教育信息化、加强队伍建设、拓展工作格局等5个方面展开。

教育部有关负责人表示，聚焦“大思政课”的“课程”属性，坚持用好思政课课堂教学这一主渠道。《方案》提出，建构党的创新理论研究阐释和教育教学的自主知识体系、建强思政课课程群、优化思政课教材体系、拓展课堂教学内容、创新课堂教学方法、优化教学评价体系。

习近平总书记强调，“大思政课”我们要善用之，一定要跟现实结合起来。

针对有的课堂理论联系实际不够的问题，《方案》提出思政小课堂与社会大课堂有机结合，进一步加强和规范实践教学，明确构建实践教学工作体系、落实实践教学学时学分，组织开展多样化的实践教学。比如，分专题设立一批“大思政课”实践教学基地，大中小学校要用好基地，积极开发现场教学课程和资源，不断提升实践育人实效。

思政课能否讲深、讲透、讲活，教师至关重要。该负责人表示，将加大力度建设专兼结合的教师队伍。实行思政课特聘教授、兼职教师制度。深入实施马克思主义学院院长（书记）培养工程，通过集中培养培训、委托研究项目、加强实践锻炼、开展国际国内访学等方式，培养一批青年马克思主义理论家。

突出六大亮点——

坚持教材编写、师资培养、理论阐释、教学研究相结合，全面推进“大思政课”建设

《方案》的主要亮点是哪些？教育部有关负责人作了详细解读。

首先是建构党的创新理论研究阐释和教育教学的自主知识体系。各高校全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。中央宣传部、教育部编写习近平新时代中国特色社会主义思想概论课教材。教育部实施习近平新时代中国特色社会主义思想研究重大专项，加强习近平新时代中国特色社会主义思想系统化学理化和分领域分专题研究。

关于建强思政课课程群，该负责人介绍，各地各校加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程群建设，形成必修课加选修课的课程体系。高校结合自身实际，重点围绕习近平经济思想、习近平法治思想、习近平生态文明思想、习近平强军思想、习近平外交思想等设定课程模块，开设选择性必修课程。

建好用好实践教学基地。利用现有基地（场馆），分专题设立一批“大思政课”实践教学基地。将思政课堂搬到生产劳动和社会实践第一线，在现场教学中帮助学生深刻体悟党的创新理论的真理魅力和实践伟力。

建设全国高校思政课教研系统。建设“全国高校思政课教师网络集体备课平台”网络支持系统、“青梨派”大学生自主学习系统、高校思政课教学创新中心资源开发系统等为一体，共建共享、系统集成、全面覆盖的全国高校思政课教研系统。

该负责人表示，将实行思政课特聘教授、兼职教师制度。高校要建立健全思政课特聘教授制度，选聘优秀地方党政领导干部、企事业单位管理专家、社科理论界专家、各行业先进模范等加入思政课教师队伍，讲授思政课；建立健全兼职教师制度，形成英雄人物、劳动模范、大国工匠等先进代表进高校参与思政课教学的长效机制。

接下来，将分层分类开展“大思政课”综合改革试点。坚持教材编写、师资培养、理论阐释、教学研究相结合，统筹推进习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（院）、国家教材建设重点研究基地、人文社科重点研究基地等建设，开展“联学联讲联研”活动。

该负责人表示，各地各校要把“大思政课”建设作为“十四五”时期推动思政课高质量发展的重要抓手，积极营造全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 06 版）

(责编：李依环、熊旭)