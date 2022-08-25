本报记者 李心萍

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“到基层去、到祖国最需要的地方去。”自2006年实施以来，以支教、支农、支医和帮扶乡村振兴为主要内容的“三支一扶”计划已累计选派46.9万名高校毕业生到2300余个区县的基层单位服务，在推动经济社会发展、促进高校毕业生就业等方面发挥了重要作用。

山东省烟台市小钦岛，王辉扎根海岛13年，从刚毕业的医学生，成长为一方民众健康的守护者。选择留守，选择付出、奉献，王辉的青春梦想在海岛绽放。

安徽省淮北市濉溪县，郭慧慧支教10年，坚持自掏腰包为学生们订杂志、买书籍。“从小我就立志，长大后，要到偏远的地方支教，到祖国最需要的地方去。”郭慧慧在服务期满后选择留任，孩子们一直是郭慧慧最挂念的人。

“到基层去、到祖国最需要的地方去。”自2006年实施以来，“三支一扶”计划已累计选派46.9万名高校毕业生到2300余个区县的基层单位服务，在推动经济社会发展、促进高校毕业生就业等方面发挥了重要作用。

投身一线 贡献才能

2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名

什么是“三支一扶”？

人社部人力资源流动管理司有关负责人介绍，“三支一扶”计划，是有关部门联合实施的引导鼓励高校毕业生到基层工作的示范项目，重点选派高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务。

以2021年为例，实际招募3.8万名“三支一扶”人员中，帮扶乡村振兴的约占28%；支农的人员约占23%；支教的约占14%；支医的约占12%；水利、林草及就业社保等领域的人员合计约占23%。

截至2021年底，全国在岗“三支一扶”服务人员近7万名。他们有的投身现代农业，为乡村振兴贡献智慧才干；有的扎根边疆，为边疆地区经济社会高质量发展贡献力量……

“近年来，一大批有知识、懂技术、能吃苦的高校毕业生通过‘三支一扶’计划投身基层，一定程度上改善了基层人才队伍的年龄、学历和知识结构，缓解了基层人才匮乏矛盾。”人社部人力资源流动管理司有关负责人说。《关于第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施情况的报告》显示，88%的基层服务单位认为“三支一扶”人员在单位发挥作用明显。

云南省曲靖市罗平县老厂乡卫生院，在14名支医人员的帮助下，卫生院实现了从濒临倒闭到年门诊量10万人次的蜕变，当地医疗条件得到极大改善。2020年新冠肺炎疫情发生后，全国5.5万名“三支一扶”人员特别是5700多名支医人员迅速投入基层联防联控，成为基层抗疫的重要力量。

与此同时，“三支一扶”人员也通过基层实践，锤炼了意志品质，积累了工作经验，为走好今后人生道路打下了坚实基础。问卷调查显示，超过90%的“三支一扶”人员认为基层服务经历对今后工作有很大帮助。

目前，我国正在实施第四轮（2021—2025年）高校毕业生“三支一扶”计划，拟每年选派3.2万名左右，累计选派16万名左右到基层服务。日前，人社部会同有关部门印发通知，明确2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，比去年增加2000名。

“在高校毕业生就业压力持续加大的背景下，‘三支一扶’计划以其灵活完善的运行机制和引才育才的良好成效，在稳就业、促就业中发挥了示范引领作用。”人社部人力资源流动管理司有关负责人说。

截至8月上旬，已有30个省份发布招募计划，岗位共计4.2万个。不仅如此，各地方还进一步丰富服务岗位类型。在支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等传统岗位的基础上，结合基层实际需求，大力开发乡村振兴协理员、乡村建设助理员等岗位。

加强保障 激发活力

“三支一扶”人员全服务周期的教育培训体系日益完善

如何参加“三支一扶”？

以今年为例，“三支一扶”计划主要面向2022年应届毕业生和离校2年内未就业毕业生开展招募选拔，招人难、留人难地区可结合实际适当放宽专业、学历等方面限制。

例如，江西省为进一步扩大招募范围，充实基层人才储备，在年龄上放宽到30周岁以内，在学历上放宽到非全日制大专以上，在生源地上放宽江西生源身份限制，在招募对象上将技工院校毕业生纳入招募范围，最大限度挖掘“三支一扶”人员“蓄水池”。

与此同时，从中央到地方聚力“强保障”，提升计划吸引力，激发基层人才活力。

补贴标准稳步提高。《关于第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施情况的报告》显示，2016年至2020年，中央财政累计投入62亿元，两次提高工作生活补贴标准，并新设一次性安家费补助项目，东、中、西部地区“三支一扶”人员工作生活补贴标准平均增长50%以上。

2022年，中央财政将继续按照东部地区每人每年1.2万元、中部地区2.4万元、西部地区3万元（西藏、新疆南疆四地州4万元）和一次性安家费每人3000元的标准给予补助。

社会保障不断完善。截至2021年，各地已普遍为“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险等社会保险。安徽、福建、湖北、广西、云南、新疆等地还集中为“三支一扶”人员办理大额医疗保险、补充医疗保险、人身意外伤害保险等，北京、天津、上海、江苏、贵州等地为相关人员缴纳住房公积金，安徽、云南、西藏等地建立年度绩效考核机制，多层次完善保障机制。

培训制度日益完善。当前，“三支一扶”人员全服务周期的教育培训体系日益完善，既有岗前培训、在岗培训，也有离岗前培训。数据显示，2016年至2020年，中央财政累计投入9000余万元专项培训3.12万人次。多数省份将“三支一扶”人员纳入农业农村、教育、卫生健康等部门业务培训计划。

畅通渠道 成长成才

服务期满后，可享受机关公务员定向考录、事业单位专项招聘、升学加分等专项支持政策

服务期满后能否合理流动，事关青年未来。人社部有关负责人表示，目前，各地方已为“三支一扶”人员构建多层次流动渠道。

在公务员定向考录方面，《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（以下简称《通知》）明确提出，各省（区、市）每年应拿出公务员考录计划的10％左右，面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员定向考录。

在事业单位专项招聘方面，《通知》提出，各省（区、市）县乡基层事业单位公开招聘时，应根据本地区实际拿出一定数量或比例的岗位，对“三支一扶”服务期满考核合格的人员进行专项招聘，并增加工作实绩在考察中的权重，聘用后可以不再约定试用期。

在继续学习深造方面，期满考核合格的“三支一扶”人员，3年内参加全国硕士研究生招生考试的，初试总分加10分，同等条件下优先录取。高职（高专）毕业生期满且考核合格的，可免试入读成人高等学历教育专科起点本科。

此外，各地方也积极支持青年人扎根基层成长成才。不少地方推荐支扶人员担任乡镇团委副书记、站所长助理等。据了解，近年来重庆有500余名期满人员提升专业技术职务，60余名成长为乡镇班子成员或站所负责人；江西上饶有129名期满人员走上县直部门或乡镇的领导岗位，为基层干部人才队伍注入了新鲜血液。

“我们还将鼓励推动各地完善期满流动政策，畅通流动渠道，创新流动服务，促进青年扎根基层成长成才。”人社部人力资源流动管理司有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 07 版）

(责编：孙竞、李依环)