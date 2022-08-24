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珍爱生命 预防溺水

来源：人民网-教育频道  2022年08月24日21:13

珍爱生命 预防溺水
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人民网北京8月24日电 自入夏以来，多地相继发生数起学生溺水事件，教训十分惨痛。近日，内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区团委联合赛罕区公安分局、赛罕区红十字会、内蒙古游泳救生协会在石拱桥景区开展学生防溺水安全教育活动。

活动现场，志愿者们结合实际案例给学生们详细讲解了防溺水的重要性、对溺水者的救援办法及急救措施等相关知识，让同学们直观地认识到溺水事故的严重危害，了解到预防溺水的重要性。此外，志愿者还通过现场互动的方式，利用人形模具手把手向同学们演示人工呼吸、心肺复苏等急救措施，不仅增加了同学们在防溺水方面的知识，还提高了安全防范意识，营造了浓厚的防溺水安全教育氛围。（共青团呼和浩特市赛罕区委员会供图）

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 (责编：孙竞、熊旭)

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