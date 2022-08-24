本报记者 游 仪

图为“蜜音”合唱团在上音乐课。

戴 畅摄

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在安徽合肥新站高新区三十头镇中心小学，音乐教师杨波带领学生组建了“蜜音”合唱团，喜爱唱歌的孩子们在这里感受到音乐的美妙。

正如合唱团的名字“蜜音”所寓意的，杨波希望音乐能给乡村的孩子带来甜蜜与美好，让艺术的种子生根发芽、蓬勃生长。

杨波的手机里珍藏着一张照片：32张稚嫩的脸庞，咧着嘴，冲着镜头大笑。

“这是第一次正式演出前拍的照片，就在音乐教室里。”看着照片，杨波的思绪被拉回到了2018年。那时，他刚到安徽省合肥市新站高新区三十头镇中心小学任教音乐老师，学校的“蜜音”合唱团也刚成立；4年过去，合唱团的成员越来越多，并且走出校园，登上了更多舞台。

合唱团成立以来的1000多个日夜里，杨波用自己的坚持和对音乐的热爱，将一个个喜爱唱歌的孩子会聚起来。就像合唱团的名字所寓意的，他希望音乐能给乡村的孩子带来甜蜜与美好。

乡镇学校有了音乐社团

初到三十头镇中心小学那年，杨波刚满23岁。此地距合肥市中心30公里远，按照本地方言，取名三十头。作为学校唯一的专业音乐老师，杨波的工作并不轻松，一周要上15节课，授课范围涵盖小学一年级至六年级。“和城里学校相比，这里的文体活动少。”杨波说。

渐渐的，杨波发现，许多孩子对音乐充满热爱。音乐课前，小朋友们总是挤在窗前，盼着老师来。“有一回上课，大家齐唱《外婆的澎湖湾》。尽管孩子们的声音稚嫩，甚至有些跑调，可那一刻我不由得想起了自己的外婆。”孩子们的歌声打动了杨波。

杨波开始思考，能不能组建一个音乐社团？这个想法很快得到了学校领导的支持。紧接着，选场地、找乐器、添设备，小小的音乐教室里，“蜜音”合唱团建了起来。

一开始，合唱团的人不多，排练人数最少的时候只有9个人。“有些家长不理解，担心会耽误文化课。有时小朋友们贪玩，干脆忘了排练。”杨波一个班接着一个班找，挨个和孩子们聊。遇到家长有顾虑的，他就和班主任一道给家长打电话、做工作。

作为合唱团唯一的老师，他既要伴奏，又要指挥，还得分声部教学，时间紧，杨波就把六七个学生分成一个小队，利用大课间练习；人手不够，他就请来专业人士帮忙担任钢琴伴奏，自己则专心指挥排练。

在一次次演出中，孩子们收获成长

第一次登台演出的情形，学生林紫涵至今记忆犹新。

灯光照在脸上，微微有些发烫，站在舞台中间，难免有些紧张。“头一回站在舞台上唱，心里一慌，连歌词都不记得了。”林紫涵坐在排练室的音乐凳上，仔细回想。

2018年，新站高新区举办中小学文化艺术节，“蜜音”合唱团带着曲目《四季的问候》参加。杨波回忆，这首歌排练了大半年，是合唱团的第一次亮相。然而，杨波到现场后发现，别的学校都有专门的演出服，“蜜音”的孩子们却穿着校服登台。“当时我担心会影响同学们的情绪。”令杨波惊喜的是，在聚光灯下，孩子们的表演完成得相当好，“虽然也有孩子紧张到忘词，但能表演下来，对他们来说已是一个不小的进步。”

随着合唱团登上越来越多的舞台，家长的态度也有所改观。合唱团一有比赛，就有家长来帮忙化妆；孩子们有时想偷懒，父母还会督促他们准时参加排练。2019年，合唱团在新站高新区中小学文化艺术节中获得了合唱专场一等奖的好成绩。

去年4月，为了参加合肥市中小学文化艺术节声乐展评，合唱团借用了安徽艺术学院的音乐厅录制视频，那是大家头一回走进正规音乐大厅。那次，“蜜音”合唱团报送的两首歌获得全市二等奖。

“合唱团成立4年多来，孩子们的变化一天比一天显著。从一开始只知道唱出声，到如今注意音高、节奏，他们在音乐中越发自信。”杨波感慨。

在三十头镇中心小学校长刘松看来，合唱团让孩子们感受到美育的力量，找到自己的闪光点，“音乐可以丰富精神世界，既能培养爱好，也能给孩子们的成长带来更多更大的舞台。”

引入专业指导，合唱团得到更多关注

音乐教室里，黑白琴键前，杨波手弹钢琴，脚打节拍，时刻注意着孩子们的表情。捧着乐谱，和着琴音，学生放声歌唱，认真排练。一个小时不算短，可对沉浸在音乐中的“蜜音”合唱团团员来说，时间过得飞快。

如今，合唱团有了近40人，一些唱歌跑调但喜爱音乐的孩子也加入了进来。三角铁、铃鼓，排练室里，乐器越发丰富。杨波也和合唱团一同成长，从教学方式到排练技巧，他一点点摸索改进。

在合唱团聊天群里，点开一条条语音，歌声传了出来。滑动手机屏幕，杨波依次点评：“音调起高了，可以听听老师之前发的音频”“尾音没有收好，气息支撑有些困难”“唱歌的方式随意了点，一个词就换一口气，还是要多加练习”……

去年开始，杨波尝试把聊天群用起来，既分享乐理知识，还把自己录制的音频发到群里，供学生对照练习。“合唱团一周排练一次，以前回家就自己练，唱得不对也没法判断。”学生李梓枫很喜欢线上教学的模式。

现在，三十头镇中心小学已加入七里塘小学教育集团，合唱团有了更多的专业音乐教师。“老师们一起选曲，讨论排练方法，排练期间，还能提供专业指导意见。”杨波感叹，合唱团演唱水平不断提高，也开始被更多人关注。

前阵子，有位家长传来的一段视频让杨波很开心。视频里，两个小学二年级的学生抱着乐谱，稚嫩的歌声传出，正是合唱团教的《牧童之歌》……

站在音乐教室门前远眺，田埂上野花蓬勃绽放。在杨波心中，“‘蜜音’合唱团的未来也如花儿一般向阳生长。”

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)