人民网北京8月23日电 日前，2022年北京师范大学文化创新论坛暨首都文创院成立十周年论坛线上举办。本次论坛以“2012-2022全国文化中心建设热点观察”为主题，由北京师范大学、北京市社会科学界联合会主办，来自文化领域、城市发展领域的多名专家、学者、行业代表等，共同探讨新时代全国文化中心建设的未来发展趋势。

据悉，今年是首都文化创新与文化传播工程研究院成立10周年。该研究院是北京市与北京师范大学共同创办的新型研究机构，多年来致力于围绕全国文化中心核心指标评测、文化要素供给、文化消费需求、文明秩序塑造、文博资源活化，文化政策评估等开展持续研究。

论坛当天，首都文化创新与文化传播工程研究院多年来的研究成果——《2012-2022全国文化中心建设热点观察》主旨报告正式发布。该研究院院长、首席专家于丹回顾了研究院成立10年来的发展历程，并从提升文化软实力、激活文化空间、活化遗产资源和助力城市更新、优化城市形象、推进文旅融合、加强产业扶持、激活文化消费、数字科技赋能、发展文化教育等方面介绍了研究院的主要研究成果。

于丹表示，面对全国文化中心建设的大命题，首都文化创新与文化传播工程研究院将始终把“文化传承与创新”作为所有研究项目的出发点，深挖、保护、展示文化资源，以创新形式激发价值增量，着力让文化成为推动北京城市发展的强大引擎。

主旨发言环节，多名专家学者围绕如何助力全国文化中心建设，进行了深入分享交流。

北京科学技术研究院中国创意产业研究中心主任张京成认为，文化与科技如同“鸟之双翼、车之双轮”，是创意城市发展中的核心动能。他明确阐述了创意城市的概念以及从创意人才、创意思维、创意产业、创意经济到创意城市的发展过程，指出技术进步是推动创意城市发展的原动力。

对于如何中国城市海外传播力，北京师范大学新闻传播学院国际传播策略与效果评估研究中心主任、教授周敏建议，一是立足自身文化坐标，设置不同国别传播；二是利用全民视角带动差异化城市形象价值确认；三是通过选取共有的公共符号，最大限度减少文化折扣；四是充分利用TikTok的成长性建构我国海外传播力的新阵地等。

北京大学文化产业研究院院长、教授向勇特别介绍了文化产业特派员制度。他表示，在乡村振兴中，文化乡建占据重要地位，而人才是文化产业赋能乡村振兴的根本。文化产业特派员作为文化产业赋能乡村振兴的专门人才，要起到文化陪伴者、创意赋能者、产业共生者的作用，希望文化产业特派员制度通过招引优质人才返乡入乡，深度挖掘、培育本土乡创人才，助力文化产业赋能乡村振兴。（李依环、袁媛）

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