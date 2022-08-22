张远海 张亚丽

“天坑”概念的提出，源于30年前中国著名岩溶地质学家朱学稳教授与英国学者托尼·奥尔什母合作对四川兴文的“大岩湾、小岩湾”进行的地质考察。而天坑理论体系的建立距今不过20多年。“天坑”（Tiankeng）作为喀斯特地区最奇特的负地形地貌，成为继“峰林”（Fenglin）“峰丛”（Fengcong）之后的又一个来自中国的喀斯特专业术语。

2001年10月，朱学稳首次正式提出了“天坑”的定义，天坑作为一种特殊的地貌景观，在当时还没有被学术界广泛接受。因为有记载的天坑数量尚少且集中在我国西南，很多学者据此坚持认为，天坑只不过是喀斯特漏斗的一个特例。直至2012年，“天坑”作为科学术语正式被收录于《洞穴百科全书（第二版）》中。

2016年，陕西汉中发现天坑群，将全球天坑数量由117个增加至171个。由此不仅全球天坑家族进一步壮大，而且天坑的定义也得到了修订。“天坑”是中文“天坑”的音译，“是碳酸盐岩地区由溶洞大厅形成的，口径和深度不小于百米和（或）容积大于百万立方米，四周或大部分周壁陡崖环绕，且与或曾与地下河溶洞相通的特大型漏斗”。

迄今，全球天坑的数量超过300个，数量超过3个的天坑群数量有31处。这些已发现的天坑群中，以广西大石围天坑群最大，它由29个天坑组成，分布于广西四大地下河之一的百朗地下河中游，最大的大石围天坑，东西长600米，南北宽420米，最大深度613米，最小深度378米，天坑容积7450万立方米。

(责编：何淼、熊旭)