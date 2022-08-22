唐江澎

我所在的江苏省锡山高级中学虽然地处“长三角”经济发达地区，但面对的办学压力与改革难题与其他地区县域高中是一样的。

学生如果没有好分数，就难以应对高考，但如果只有分数，肯定无法赢得未来；学校如果没有高的升学率，就没有高考竞争力，但如果学校的教育只关注升学率，那么就难以培养出创新型人才。如何统筹平衡、转变育人方式，真正把教育理想在普通高中做出来？我认为，最根本的一条，就是积极担当国家使命，用创新精神落实国家课程方案，将其转化为生动的教育实践。在这方面，我校主要在以下方面进行了探索。

坚持以科学的教育理念为引领。高中的育人目标一定不是培养只会做题的考生，必须坚持“五育”并举，着力增强学生综合素质，努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。国家课程方案将普通高中培养目标描述为“有理想、有本领、有担当”，我们学校将其进一步具体化、形象化，将“毕业生形象”表述为“终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者”，成为引领学生自我塑造的理想样貌。

坚持以健全的课程体系为支撑。丰富选修课程，整体设计了“涵育项目”与评价体系。高中3年，所有学生在修满国家课程方案规定的144个学分的同时，都要实现每天锻炼1小时、完成40小时公益服务、完成600万字经典阅读、完成40项必做实验、完成每周校园劳动轮值、掌握分声部合唱技能等“十项百分百行动”，通过相关考核，才能获得“毕业生形象”证书。

坚持以深化教学改革为动力。在“教—学—评一体化”中促进有效学习，减轻学业负担，提高教学质量。在教学方法上，改变单一刷题模式，推进学科典型学习方式。在工业设计坊，应用技术语言创制物化作品，奠定卓越工程师的技术规范与实践能力；在项目实验室，“用实验实证假设，用数据表达结论”，像科研人员一样探索研究；在“高端法务”“口述历史”“经典戏剧”课程中，以人文职业的专业方式组织学习；模拟城市环境建成学生邮局、银行、诚信超市、食品检验检疫中心等模拟学习空间，学生以社会岗位角色参与校园公共事务，服务他人、自主管理。在教学组织上，改变固定班级教学，深入实施选课走班。

面对“3+1+2”新高考模式，我们探索出“行政班与教学班同在、选科组班与选课走班并行、线下选课与‘云上’走班互补”的“省锡中模式”，为县域寄宿制高中走出了一条既充分满足学生需求，又不额外增加管理成本、便捷高效的选课走班新路子。在发展指导上，积极完善协同指导机制，注重加强生涯规划。引导学生在把握个性特长基础上，将课程选择与大学专业、职业方向联系起来，进而与建功立业、贡献国家的事业等贯通起来。引导师生超越为分数“教”和“学”的功利驱动，让理想信念照亮他们的生涯规划。立足无锡近代工业发祥地、苏南乡镇工业发源地的办学背景，与高校联手探索高中工程教育的实现路径，为实业兴国、“工程师红利+创新驱动”打下宽厚的人才基础。近年来，我校学生职业意向明显转变，临床医学从入学时的3%左右提升到毕业时的14%，工程科技类由不足15%提升到42%以上。

全面提高办学质量，要有“底线思维”，必须确保学生每天睡眠8小时、每天运动1小时，坚持生命至上，健康第一。推进育人方式变革，要有“平衡思维”，必须坚持正确的方向、设定有限的目标、依靠专业的探索、相信时间的力量，久久为功。

（作者为江苏省锡山高级中学校长）

(责编：何淼、熊旭)