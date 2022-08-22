本报记者 孙亚慧

10年前，上海市市西中学探索“思维广场”“漫思实验室”等创新实验室建设，尝试跨学科教学，整合图书馆与教室的功能，并利用信息技术，为学生打造了一个开放的学习空间，激发学生主动学习的积极性。

市西中学的尝试，是我国普通高中推进特色化课程办学、育人方式发生深刻变革的缩影。普通高中教育作为国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。

在近日举行的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，10年改革发展，普通高中教育在完善政策保障、扩大教育资源、提升育人质量等方面重点发力，努力满足人民群众对公平而有质量的教育需求。

教育资源短板不断补齐

数据显示，10年来，普通高中教育办学规模持续扩大，毛入学率不断提高。2020年，全国及各省（区、市）高中阶段教育毛入学率均达到90%以上，如期实现国家确定的普及目标。2021年，全国高中阶段教育毛入学率进一步提高到91.4%，比2012年提高6.4个百分点。2021年，全国普通高中总数达1.46万所，在校生达到2605.03万人，分别比2012年增长7.97%和5.59%，为更多适龄学生提供了接受普通高中教育的机会。

其中，中西部普及提升幅度最大。“教育部与中西部10个普及水平较低的省份签订了普及攻坚备忘录，建立部省协同机制，强力推进普及攻坚，这10个省份毛入学率10年平均提高了17.02个百分点，有的省份大幅提高了近30个百分点。”吕玉刚说。

在广西壮族自治区，2012年以来增加学位41.6万个，着力破解普通高中学校“学位”“床位”“餐位”不足的问题，将普通高中生均公用经费财政拨款标准提高至每生每年1000元，10年间提高2.5倍。在云南，以滇西边境山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区3个集中连片特困地区为重点，从2019年9月起采取集约高效方式，实施并完成普通高中建设项目……以教育基础薄弱地区为重点，着力补齐教育资源短板，边远地区的办学条件正加速改善。

同时，普通高中的“大班额”现象得到根本遏制，全国大班额比例大幅下降，56人及以上大班额比例由2012年的47.76%降低到2021年的4.81%，下降近43个百分点。

促进全面而有个性发展

作为人才培养承上启下的重要阶段，10年来，普通高中教育正在促进学生全面而有个性发展方面进行着一场深刻探索。

“把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，积极改进课堂教学方式，有序实施选课走班教学，切实加强学生发展指导，强化体育、美育和劳动教育，注重创新精神和创新能力培养，着力提高学生综合素质。”据吕玉刚介绍，北京、上海、辽宁、山东、江苏、浙江、福建等地以加强学校特色建设为抓手，积极探索形成科技高中、人文高中、外语高中、体育高中、艺术高中和综合高中等多样化有特色办学格局，推动学校由分层发展转向分类发展，更好满足学生多元化学习需求。

广东省东莞市东华高级中学简期颐介绍，该校通过开设感恩教育、公民教育、赏识教育等课程，传授思想道德、法律法规、权利义务等相关知识，培养学生的理性思维；在高效课堂上下功夫，培育学生自主学习的能力，培养拔尖人才；打破传统的教学模式，推行双向交流、内部交流、领学交流等办法，以“小组合作、自主学习”的模式，将一个班级的学生划分为不同小组，组建“围桌小组”，任命“学科领学人”；通过学生领学、内部讨论、老师解答等多种方式，引导学生自主分析问题、解决问题，变“要我学”为“我要学”，将枯燥的单向学习变为有趣的多向求知过程。

“我们选修工程课程的1名王同学，发明了智能车门避险系统，曾经获得两项国际大奖。2020年被东南大学录取之后，他在大一时就加入了移动通信国家重点实验室，在他的学术导师指导之下，参与了移动通信6G的先期学习和研究”。在江苏省锡山高级中学校长唐江澎看来，对于学生的发展指导要注重加强教育及职业生涯规划，引导学生在把握个性特长基础上，将课程选择与大学专业、立身职业联系起来，志业贯通，超越“为分而学”的功利驱动。

深化考试评价改革

回顾总结过去10年来普通高中教育的改革发展，北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇指出，考试评价改革成为推动我国普通高中发展最强大的动力。

2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，高考综合改革正式在上海、浙江启动。2020年，中共中央、国务院出台《深化新时代教育评价改革总体方案》，2021年教育部出台《普通高中学校办学质量评价指南》。

“在一系列顶层制度指导下，我国普通高中教育进入了新高考、新课程、新教材改革和质量评价改革同步实施、协同推进的‘黄金期’。课程标准取代考试大纲，全面引领高中阶段教学；高中学业水平考试和高考选科制度在促进学生全面而有个性发展方面发挥着越来越重要的作用；‘选课走班’教学推动高中教学制度发生深刻变革。”张志勇说。

作为最早开始高考改革试点的城市之一，上海以高考改革和评价改革全面撬动高中育人方式改革，在高中学校全面开设生涯课程和生涯规划指导服务也由此起步。据上海市教育委员会副主任杨振峰介绍，上海构建了覆盖德智体美劳五育融合的综合素质评价体系，建设全市层面的综评信息管理系统，并且将综合素质评价作为高中生毕业的必要条件和高校招生录取的重要参考。

“新高考，新评价”正带动高中学生立志激趣、全面发展。“我们明确将社会实践纳入综合素质评价和高中课程体系，规定高中学生社会实践不少于60学时，建立多部门协同的‘校外活动联席会议’制度，在市、区两级共设立87.4万个社会实践岗位；强化学生研究性学习经历，基本实现‘人人有课题’，全市配套开发了研究性学习自适应学习平台和第三方认证平台，80%以上的学生通过平台开展课题研究，完成课题专家认证。”杨振峰说。

(责编：岳弘彬、牛镛)